Генсекретарь То Лам успешно завершил государственный визит в Камбоджу

Церемония проводов Генсекретаря То Лама и делегации высокого уровня Вьетнама в Международном аэропорту Течо (Фото: ВИА

В рамках визита 6 февраля Генсекретарь То Лам совместно председательствовал на встрече высокого уровня между Политбюро ЦК КПВ и Постоянным комитетом ЦК Народной партии Камбоджи, а также на встрече руководителей трёх партий — Вьетнама, Камбоджи и Лаоса — в Камбодже.

В ходе визита Генсекретарь То Лам провёл встречи с Самдеч Течо Хун Сеном; посетил Королеву-мать Нородом Монинеат Сианук в Королевском дворце; возложил венки к Монументу независимости, Мемориалу покойного короля Нородома Сианука, Монументу камбоджийско-вьетнамской дружбы; принял участие во встрече высокого уровня между Политбюро КПВ и Постоянным комитетом ЦК НПК; присутствовал на церемониях подписания и обмена документами о сотрудничестве; участвовал во встрече руководителей трёх партий — КПВ, НПК и Народно-революционной партии Лаоса; встретился с почётным председателем НПК Хенг Самрином; присутствовал на церемонии начала строительства Школы камбоджийско-вьетнамской дружбы; посетил Посольство Вьетнама и встретился с вьетнамской общиной в Камбодже и др.

На встречах, в духе дружбы, солидарности, взаимопонимания и уважения, стороны достигли высокого уровня согласия по вопросам, представляющим взаимный интерес, и подтвердили решимость открыть новый этап сотрудничества, в котором укрепление политических отношений рассматривается как основа и ориентир для связей между двумя партиями и двумя государствами; координация и взаимная поддержка в обеспечении политической стабильности и национальной безопасности каждой страны; усиление экономической взаимосвязанности между Вьетнамом и Камбоджей.

Во время контактов Самдеч Течо Хун Сен подчеркнул, что этот визит отражает большое значение, которое КПВ и руководство Вьетнама придают отношениям добрососедства, традиционной дружбы, всестороннего и долгосрочного устойчивого сотрудничества.

Генсекретарь То Лам отметил, что в визите приняли участие многие высшие руководители Вьетнама, включая Премьер-министра и Председателя Национального собрания; выразил глубокую признательность за тёплый, торжественный и внимательный приём, оказанный Королевской семьёй и народом Камбоджи, что ярко продемонстрировало традиционные узы солидарности, дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами и народами.

На встрече между Политбюро ЦК КПВ и Постоянным комитетом ЦК НПК стороны договорились укреплять политическое доверие, регулярно и эффективно поддерживать визиты, контакты и обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высшем, а также по партийным и государственным каналам; укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, активизировать обмен информацией и тесно координировать усилия по борьбе с транснациональной преступностью, особенно киберпреступностью.

Генсекретарь То Лам вылетел из Пномпеня на Родину (Фото: ВИА)

На встрече руководителей трёх партий Вьетнама, Камбоджи и Лаоса было достигнуто согласие о дальнейшем укреплении солидарности, поддержании регулярных консультаций и тесной координации для защиты законных интересов каждой страны и сохранения мирной и стабильной среды для развития.

По этому случаю руководители двух сторон стали свидетелями подписания Соглашения о сотрудничестве между Партийным комитетом Министерства иностранных дел Вьетнама и Отделом внешних связей ЦК НПК на период 2026–2030 годов, а также церемонии передачи 11 документов, включая: План сотрудничества на 2026 год между Министерством общественной безопасности Вьетнама и Министерством внутренних дел Камбоджи; Соглашение о сотрудничестве между Министерством по делам национальностей и религий Вьетнама и Министерством культов и религий Камбоджи; три соглашения о сотрудничестве между народным комитетом провинции Тэйнинь и властями провинций Свайриенг, Прейвенг и Тбонгкхмум; шесть соглашений о сотрудничестве между народным комитетом провинции Донгнай и властями провинций Кратьех, Мондулкири, Тбонгкхмум, Кампонгтям, Кампонгтхом и Стынгтраенг.

В рамках государственного визита Генсекретарь То Лам и Председатель Сената Камбоджи Хун Сен приняли участие в церемонии начала строительства Школы камбоджийско-вьетнамской дружбы в Камбодже. Благодаря ценной поддержке правительства и народа Вьетнама в ближайшее время школа будет модернизирована и дополнительно оснащена важными объектами инфраструктуры для повышения стандартов материально-технической базы, обновления образовательной среды и увеличения приёма учащихся.

Государственный визит Генсекретаря То Лама и делегации высокого уровня Вьетнама в Королевство Камбоджа не только будет способствовать укреплению прочной политической основы вьетнамско-камбоджийских отношений, но и придаст новый импульс всестороннему сотрудничеству между двумя партиями и двумя государствами, а также между тремя партиями и тремя странами — Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом — во имя мира, стабильности и устойчивого развития региона.