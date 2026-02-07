Генсекретарь То Лам совместно председательствовал на встрече руководителей трёх партий Вьетнама — Камбоджи — Лаоса

Генсекретарь То Лам; Председатель НПК Самдеч Течо Хун Сен; Генсекретарь и Президент Лаоса Тхонглун Сисулит на встрече (Фото: ВИА

В мероприятии также приняли участие премьер-министры трёх стран, Председатель Национального собрания Вьетнама и Председатель Национального собрания Камбоджи.

Выступая на встрече, Генсекретарь То Лам с удовлетворением поделился информацией о положении дел во Вьетнаме и ключевых результатах XIV съезда КПВ, имеющих стратегическое ориентирующее значение. Он подчеркнул, что XIV съезд определил курс независимой и самостоятельной внешней политики, многосторонности и диверсификации внешних связей, приоритетного внимания добрососедским отношениям и особым традиционным связям с Лаосом и Камбоджей, а также активного и ответственного вклада в обеспечение мира, стабильности и сотрудничества в регионе и мире. Генсекретарь подтвердил, что Вьетнам последовательно придаёт первостепенное значение укреплению и развитию особых отношений солидарности и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом.

Подводя итоги прошедшего года, три лидера единодушно отметили, что трёхстороннее сотрудничество достигло многих позитивных результатов и продолжает укрепляться и развиваться. Политико-дипломатическое взаимодействие сохраняет ключевую роль, задавая общее направление сотрудничества трёх стран. Сотрудничество в области обороны и безопасности остаётся важнейшей опорой и реализуется всё более предметно и эффективно. Три страны успешно провели ежегодную встречу министров обороны и совместные учения по поисково-спасательным операциям в Лаосе. Экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество продемонстрировало позитивную динамику: темпы роста ВВП Вьетнама составили 8,02%, Камбоджи — около 6,3%, Лаоса — около 4,2%. Укреплялись народные обмены, межрегиональное сотрудничество и информационно-пропагандистская работа, направленная на развитие дружественных и солидарных отношений между тремя странами. В 2025 году успешно состоялся Молодёжный фестиваль трёх стран в провинции Куангнгай.

Руководители трёх партий договорились продолжать регулярное функционирование механизмов встреч на уровне глав трёх партий, трёх правительств, трёх парламентов, министров обороны, министров общественной безопасности, министров иностранных дел, а также других трёхсторонних форматов; твёрдо придерживаться принципа недопущения использования территории одной страны какими-либо лицами или организациями в ущерб безопасности другой; эффективно координировать усилия по управлению и охране общих границ, активизировать борьбу с транснациональной преступностью, включая наркопреступность, торговлю людьми и преступления с использованием высоких технологий.

В сфере экономики, торговли и инвестиций стороны договорились и далее углублять экономическую интеграцию на практичной, эффективной и устойчивой основе, добиваться прорывов в тесной взаимосвязанности экономик, инфраструктуры и участия в цепочках поставок, исходя из принципа взаимодополняемости преимуществ трёх экономик, особенно в институциональной сфере, финансах, транспортно-логистической инфраструктуре, энергетике, телекоммуникациях и туризме, а также в формировании производственно-сбытовых цепочек. Стороны подтвердили необходимость эффективной реализации подписанных соглашений и договорённостей, совершенствования политики и создания благоприятных условий для развития торговли, прежде всего приграничной; облегчения перемещения товаров, услуг и инвестиций между тремя странами; поощрения и поддержки бизнеса трёх стран в расширении инвестиций в сферах инноваций, цифровой трансформации, возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, высоких технологий, переработки, «зелёного» развития, цифровой экономики, туризма и других областях.

С целью взаимной поддержки в повышении качества человеческих ресурсов и удовлетворения требований нового этапа развития руководители трёх партий подтвердили намерение и далее укреплять долгосрочную интеграцию в сфере образования и подготовки кадров, рассматривая образование и профессиональную подготовку как мост, связывающий молодые поколения, укрепляющий взаимопонимание, доверие и прочную дружбу между молодёжью двух и трёх стран. Стороны договорились создавать максимально благоприятные условия, включая обновление государственных стипендиальных программ, предоставление стипендий, освобождение или снижение платы за обучение для студентов из двух других стран, рассматривая это как важную меру углубления сотрудничества в образовании и развитии человеческих ресурсов; расширять связи и обмены преподавателями и студентами между ведущими университетами двух и трёх стран; координировать подготовку высококвалифицированных кадров, вносящих практический вклад в устойчивое развитие каждой из стран.

Встреча трёх партий завершилась весьма успешными результатами, охватив обсуждение всех ключевых сфер деятельности трёх партий и трёх государств и вновь подтвердив стратегический и долгосрочный характер отношений между тремя партиями, тремя государствами и народами трёх стран. По итогам встречи лидеры договорились провести пятую встречу руководителей трёх партий в 2027 году в Лаосе.