Генсекретарь То Лам провёл рабочую встречу с послами и главами представительств Вьетнама за рубежом

Генсекретарь То Лам выступает с руководящей речью. Фото: ВИА

На встрече послы и главы представительств, аккредитованные за рубежом, выразили радость по поводу возможности вернуться на Родину и принять участие в XIV съезде КПВ; поздравили Генсекретаря То Лама с тем, что ЦК КПВ XIV созыва единогласно избрал его абсолютным большинством голосов; поделились воодушевлённым настроением вьетнамской диаспоры за рубежом в связи с успешным завершением XIV съезда КПВ.

Послы и главы представительств Вьетнама за рубежом выразили уверенность в курсе Партии и Государства, а также в том, что решения, принятые XIV съездом, заложат основу нового этапа развития, придадут важный импульс всестороннему социально-экономическому прогрессу и укреплению международного авторитета Вьетнама.

Выступая на встрече, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул значение кадровой работы, отметив, что вся Партия проявила сплочённость и единство в выборе и формировании команды кадров, обладающих как нравственными качествами, так и профессиональной компетентностью, способных нести ответственность в новом этапе развития. Организация съезда была проведена основательно, строго, в соответствии с принципами и эффективно.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил Министерству иностранных дел продолжить активную работу по реализации международных обязательств; в срочном порядке разработать и приступить к реализации программы действий по выполнению Резолюции XIV съезда КПВ, чётко очертив внешнеполитический курс Вьетнама в новой эпохе развития; проявлять стратегическую проактивность во внешнеполитической деятельности, активизировать исследования, мониторинг, анализ и оценку мировой обстановки с тем, чтобы обеспечивать своевременные, точные и обоснованные прогнозы, повышать качество и эффективность консультативной работы для Партии и Государства.

На встрече Генсекретарь То Лам чётко обозначил новые моменты и ключевые ориентиры Резолюции XIV съезда, недавно одобренной XIV съездом. В сфере внешних связей и международной интеграции Съезд определил, что наряду с обороной и безопасностью «активное развитие внешних связей и международной интеграции является важнейшей и постоянной задачей»; подчеркнул требование стратегической автономии и опоры на собственные силы как основы для углублённой интеграции без зависимости, расширения международного сотрудничества при одновременном обеспечении независимости, суверенитета и национально-государственных интересов.

Генсекретарь предложил послам и главам дипломатических представительств Вьетнама за рубежом всегда максимально ставить во главу угла национально-государственные интересы, глубоко проникнуться духом преданности делу, ответственности и креативности, смело мыслить, смело действовать и идти на прорывы, одновременно строго соблюдая дисциплину и порядок, подавая личный пример, сочетая слова с делами, добиваясь конкретных результатов и доводя начатое до конца.

В этом духе Генсекретарь потребовал строго следовать внешнеполитическим ориентирам XIV съезда и указаниям Политбюро и Секретариата. Послы и главы дипломатических представительств Вьетнама за рубежом должны играть авангардную роль в оперативном и точном отслеживании и прогнозировании ситуации — не только внешних тенденций, но и обстановки в странах пребывания, глубоко понимать факторы, влияющие на реализацию политики соответствующих государств; активно вносить предложения, способствовать раннему и упреждающему выявлению и нейтрализации вызовов, одновременно используя возможности и не упуская благоприятных моментов для продвижения предметного сотрудничества с партнёрами.

Генсекретарь подчеркнул, что послам и главам дипломатических представительств Вьетнама за рубежом следует придавать высший приоритет эффективной реализации экономической дипломатии, а также дипломатии в области науки и технологий. Представительства должны быть ещё более активными и инициативными в выполнении связующей роли, расширении рынков, содействии передаче технологий, сотрудничеству в сфере инноваций и цифровой трансформации, непосредственно внося вклад в реализацию 11 стратегических технологий. Во внешнеполитической деятельности критерием оценки всегда должны служить эффективность и уровень удовлетворённости граждан и бизнеса.

Генсекретарь То Лам, Премьер-министр Фам Минь Тьинь и делегаты. Фото: ВИА



Генсекретарь отметил, что представительства должны наглядно отражать образ нового Вьетнама — страны, готовой вносить активный и ответственный вклад в международное сообщество. Это является новым и крайне важным положением XIV съезда.

От имени Парткома МИД, а также послов и глав дипломатических представительств Вьетнама за рубежом член Политбюро, Министр иностранных дел Ле Хоай Чунг подтвердил, что дипломатическая служба приложит все усилия и проявит решимость для успешной реализации внешнеполитического курса XIV съезда, внося практический вклад в достижение стратегических целей страны. В ближайшей перспективе вся отрасль в ускоренном порядке проведёт разъяснение и усвоение взглядов и линии XIV съезда, разработает конкретные программы и планы для оперативного внедрения резолюции в практику.