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Генсекретарь То Лам принял участие в 80-й годовщине основания Вьетнамской народной армии
Глава партии напомнил об истории армии до 22 декабря 1944 года, когда был создан Вьетнамский отряд пропаганды Освободительной армии, предшественник ВНА, подчеркнув, что под руководством партии и президента Хо Ши Мина, при сильной поддержке народа, армия добилась значительного роста и многочисленных побед.
Он подчеркнул фундаментальную связь армии с народом, заявив, что она разделяет с ним и трудности, и триумфы. Особое внимание было уделено роли армии как передовой силы в ликвидации последствий стихийных бедствий и вспышек заболеваний, а также в поисково-спасательных операциях. Офицеры и солдаты выполняли свои обязанности на ответственных, трудных и опасных участках, рискуя своей жизнью, чтобы защитить людей и их имущество. Многие военнослужащие принесли себя в жертву во время этих миссий, демонстрируя благородные традиции «Солдат дядюшки Хо» в новое время.
В последние годы ВНА подверглась значительной реструктуризации, чтобы стать более упорядоченной и мощной, придерживаясь военной и оборонной политики партии. Эти преобразования заложили основу для создания революционных, профессиональных, элитных и современных вооруженных сил, подчеркнул генеральный секретарь партии То Лам, добавив, что оборонная промышленность добилась значительных успехов, освоив технологии производства современного оружия, военной техники и продукции двойного назначения, внеся свой вклад в индустриализацию и модернизацию страны.
Далее он отметил, что ВНА также активно содействует международной интеграции и оборонной политике, добиваясь всесторонних результатов как в двусторонних, так и в многосторонних отношениях. Участие в миротворческих миссиях ООН, тренировки и репетиции по оказанию гуманитарной помощи, помощь при стихийных бедствиях и международное сотрудничество в ликвидации последствий войны способствовали укреплению позиций и репутации армии и страны на международной арене, внося свой вклад в защиту Отечества заблаговременно и на дальних рубежах.
Глава партии подчеркнул, что ценный опыт и традиции, переданные предками в защите страны, а также всенародная, всеобъемлющая и длительная стратегия войны сопротивления продолжают наследоваться, развиваться и постепенно совершенствоваться в период национального строительства и обновления, а также в процессе защиты Отечества.
Глубоко понимая несравненную силу всенародной обороны и отвечая на чаяния народа, 17 октября 1989 года Секретариат Центрального комитета партии 6-го созыва издал директиву, в которой 22 декабря было объявлено Днем основания Вьетнамской народной армии (ВНА) и Днем всенародной обороны, отметил он.
Он отметил, что ежегодное мероприятие - это не только возможность бережно хранить славные традиции и чествовать выдающиеся достижения ВНА, но и праздник силы национальной солидарности в укреплении национальной обороны и защите Отечества.
Генеральный секретарь То Лам подтвердил, что, стремясь к построению мирной, процветающей и цивилизованной страны и внося свой вклад в создание мира без войны, где люди живут в условиях независимости, свободы, процветания и счастья, Вьетнам проводит последовательную политику урегулирования всех споров и разногласий мирными средствами на основе международного права.
Вьетнам уважает независимость, суверенитет, единство, территориальную целостность и внутренние дела всех государств, не участвует в военных союзах, не объединяется с одной страной, чтобы противостоять другой, не позволяет иностранным государствам создавать военные базы или использовать территорию Вьетнама для действий против других стран, а также не применяет силу или угрозу ее применения в международных отношениях, подчеркнул он.
Лидер партии подчеркнул важность укрепления абсолютного и прямого лидерства партии и централизованного и единого государственного управления в отношении ВНА и сферы обороны и безопасности в качестве необходимого условия для того, чтобы военные продолжали выполнять все задачи и одерживать новые победы.