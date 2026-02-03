Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генсекретарь То Лам принял участие в церемонии закладки фундамента проекта строительства Музея КПВ

В рамках празднования 96-й годовщины со дня основания Коммунистической партии Вьетнама (03 февраля 1930 г. – 03 февраля 2026 г.) и в честь успешного проведения XIV Всевьетнамского съезда КПВ, утром 3 февраля в Ханое Канцелярия ЦК КПВ провела церемонию начала строительства Музея Коммунистической партии Вьетнама.

 

Генсекретарь То Лам и Премьер-министр Фам Минь Тьинь приняли участие в церемонии начала строительства проекта Музея КПВ (Фото: ВИА)

Генсекретарь То Лам и Премьер-министр Фам Минь Тьинь приняли участие в церемонии начала строительства проекта Музея КПВ. Фото: ВИА

В церемонии приняли участие товарищи: Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам; бывший Генеральный секретарь Нонг Дык Мань; Премьер-министр Фам Минь Тьинь; бывший Премьер-министр Нгуен Тан Зунг; бывший Председатель Национального собрания Нгуен Шинь Хунг; Постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту; бывшие Постоянные члены Секретариата — Фан Зьен, Ле Хонг Ань, Чан Куок Выонг; члены Политбюро и бывшие члены Политбюро; члены Секретариата и бывшие члены Секретариата; руководители и бывшие руководители Партии и Государства, центральных ведомств и министерств, города Ханоя; а также ряд послов, дипломатических представителей иностранных государств и международных организаций во Вьетнаме.

Выступая на церемонии, заместитель руководителя Канцелярии ЦК КПВ Во Тхань Хынг подчеркнул, что это событие имеет особо важное значение, отражая глубокое уважение к славной и героической истории КПВ за весь 96-летний исторический путь.

Он отметил, что Музей КПВ призван быть не только местом хранения, сохранения и экспонирования бесценных исторических материалов и документов Партии, но и пространством, способным правдиво и наглядно передать славный революционный путь Партии и вьетнамского народа; стать «красным адресом» революционного воспитания, способствующим укреплению веры, идеалов и революционной морали у кадров, членов Партии и народа, особенно у молодого поколения; а также местом представления международным друзьям истории, роли и огромного вклада КПВ в дело национально-освободительной революции во всём мире.

vna-potal-tong-bi-thu-to-lam-du-le-khoi-cong-du-an-xay-dung-bao-tang-dang-cong-san-viet-nam-8569678.jpg
Генсекретарь То Лам и Премьер-министр Фам Минь Тьинь приняли участие в церемонии закладки фундамента проекта строительства Музея КПВ (Фото: ВИА)

12 декабря 2025 года Политбюро единогласно утвердило концепцию генерального плана и архитектурное решение Музея КПВ, основанные на традиционных, глубинных и устойчивых ценностях вьетнамской культуры «Деревня – Страна», символами которых являются бамбуковая изгородь и водная пристань. Архитектурный облик сооружения отражает интеллект и стремление Вьетнама к самостоятельности в новую эпоху.

Архитектурная форма, воплощающая символ «Стальная крепость, устремлённая ввысь», в сочетании с цифровыми технологиями для создания одного из самых современных «умных музеев» в мире, глубоко и ярко выражает дух великого национального единства, неразрывную связь Партии и народа в процессе строительства и надёжной защиты фундамента «Независимость — Свобода — Счастье» вьетнамской нации.

Согласно плану, Музей должен быть введён в эксплуатацию во втором квартале 2029 года, а торжественное открытие и приём посетителей намечены на празднование 100-летия со дня основания Коммунистической партии Вьетнама — 3 февраля 2030 года.

ИЖВ/ВИА

