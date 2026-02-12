Генсекретарь То Лам принял участие в церемонии закладки строительства объединённой школы-интерната в провинции Даклак

Генсек То Лам и делегаты дали старт строительству объединённой школы-интерната в коммуне Эарок (провинция Даклак) (Фото: ВИА

В ознаменование успешного проведения XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама и в преддверии встречи Луного Нового года 2026, утром 11 февраля Генеральный штаб Вьетнамской народной армии (Минобороны) совместно с Народным комитетом провинции Даклак провёл церемонию начала строительства объединённой школы-интерната начальной и средней ступеней в коммуне Эарок (провинция Даклак) — объекта, имеющего важное практическое значение для сферы образования и подготовки кадров, а также социально-экономического развития региона.

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, секретарь Центральной военной комиссии, принял участие в церемонии и выступил с руководящей речью.

Проект реализуется на территории площадью около 6 гектаров в деревне №8 коммуны Эарок. Инвестиционный масштаб предусматривает 18 классов (10 классов начальной школы и 8 классов средней школы первой ступени) с полноценными учебными корпусами, библиотекой, многофункциональным залом и современным общежитием. Общий объём инвестиций составляет 150 млрд донгов, средства мобилизованы при участии предприятий, подведомственных Министерству обороны.

Это особый подарок Центральной военной комиссии и Минобороны, предназначенный для жителей, учителей и учащихся народностей коммуны Эарок. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию школа сможет принять около 700 учащихся из коммуны Эарок и прилегающих районов, создав относительно современную и комплексную среду для обучения, проживания и всестороннего развития.

Это будет способствовать гармоничному развитию знаний, навыков, физического состояния и личностных качеств учащихся; позволит им сосредоточиться на учёбе, снизит нагрузку на семьи, повысит качество образования и внесёт вклад в социально-экономическое развитие родной провинции Даклак и всей страны.

От имени инвестора проекта и всех сил, участвующих в строительстве, генерал-полковник Фунг Си Тан, заместитель начальника Генерального штаба Вьетнамской народной армии, подтвердил, что будет тесно координировать действия с партийными и местными властями, обеспечив выполнение работ в строгом соответствии с требованиями государства и Министерства национальной обороны, не допуская негативных явлений и расточительства, и завершит проект в установленные сроки.

Генсек То Лам вручил подарки коммуне Эарок и школе (Фото: ВИА)

Выступая на церемонии, Генсекретарь То Лам подчеркнул, что строительство объединённой школы-интерната в коммуне Эарок — это не просто образовательный проект, а объект глубокого социального значения, отражающий заботу Партии и Государства о детях представителей национальных меньшинств, проживающих в труднодоступных районах. Проект станет важным шагом в развитии местного образования, укреплении кадрового потенциала на местах, постепенном повышении уровня образованности и качества человеческих ресурсов; тем самым он будет способствовать социально-экономическому развитию, повышению материального и духовного уровня жизни населения, сохранению и развитию культурной самобытности народностей.

Для скорейшего завершения строительства и эффективного функционирования объекта Генсекретарь поручил Минобороны продолжить руководство строительными работами с обеспечением соблюдения сроков, качества, технических требований и безопасности, а также тесно координировать действия с соответствующими ведомствами и местными органами власти.

По случаю наступающего Тэта 2026 - Генсекретарь тепло передал приветствия ветеранам революции и всем жителям народностей коммуны Эарок пожелав им счастливого Нового года; пожелал учителям преданности и ответственности в работе, а учащимся — прилежания в учёбе, хороших успехов и всестороннего развития, чтобы стать полезными гражданами общества, оправдывая заботу и ожидания Партии, Государства и всего общества.

По этому случаю Генсекретарь То Лам и генерал Фан Ван Зянг, член Политбюро, министр обороны, вручили подарки Партийному комитету коммуны Эарок, педагогам и учащимся школы, а также представителям малообеспеченных семей района.