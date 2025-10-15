Генсекретарь То Лам принял руководство корпорации Murphy Oil

Генсекретарь То Лам высоко оценил деятельность корпорации, которая на протяжении многих лет успешно инвестирует и ведёт бизнес во Вьетнаме, и приветствовал намерение Murphy Oil расширить и усилить инвестиции в нефтегазодобычу во Вьетнаме в ближайшее время.

Генсекретарь подчеркнул, что Вьетнам придаёт большое значение отношениям с Соединёнными Штатами и стремится к дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами, в котором сотрудничество в энергетической сфере является одним из приоритетных направлений — в интересах предприятий и народов обеих стран, а также ради мира, стабильности и развития в регионе и мире.

Разделяя видение и стратегию развития энергетической отрасли Вьетнама в целях реализации национальных задач до 2030 и 2045 годов — обеспечение прочной энергетической безопасности, эффективное использование природных ресурсов, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата, — Генсекретарь То Лам выразил оптимизм в отношении потенциала развития Вьетнама, включая нефтегазовую отрасль в предстоящие годы.

Он подтвердил, что Вьетнам и впредь будет создавать благоприятные условия для инвестиционной и предпринимательской деятельности иностранных компаний в энергетическом секторе, в том числе американских. Генсекретарь призвал корпорацию Murphy Oil продолжать тесное сотрудничество с министерствами, ведомствами и вьетнамскими партнёрами для ускорения реализации нефтегазовых проектов во Вьетнаме, а также активно осуществлять передачу технологий, обмен знаниями и подготовку высококвалифицированных кадров, тем самым внося дальнейший вклад в развитие Вьетнама и укрепление вьетнамско-американских отношений.

Председатель Совета директоров и гендиректор корпорации Murphy Oil Эрик Хэмбли представил стратегию глобального развития корпорации, отметив, что Вьетнам по-прежнему является одним из ключевых партнёров Murphy Oil.

Руководитель корпорации выразил искреннюю благодарность вьетнамской стороне за оказанное содействие и эффективное взаимодействие со стороны Министерства промышленности и торговлии Вьетнамской национальной промышленно-энергетической корпорации (Petrovietnam) в ходе деятельности Murphy Oil по разведке и добыче нефти и газа во Вьетнаме в последние годы.

Отмечая достигнутые результаты и выражая уверенность в мощном потенциале экономического роста Вьетнама, Эрик Хэмбли подтвердил, что корпорация Murphy Oil намерена наращивать инвестиции во Вьетнаме, сопровождать страну в развитии нефтегазовой промышленности, передаче технологий и подготовке квалифицированных кадров — в соответствии с направлениями, обозначенными Генсекретарём То Ламом.