Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генсекретарь То Лам принял Председателя Постоянного комитета ВСНП КНР Чжао Лэцзи

31 августа в Штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь То Лам принял члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Чжао Лэцзи по случаю его официального визита во Вьетнам.
  Генсекретарь То Лам принял Председателя Постоянного комитета ВСНП КНР Чжао Лэцзи  
31 августа в Штаб-квартире ЦК КПВ Генеральный секретарь То Лам принял члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, Председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Чжао Лэцзи по случаю его официального визита во Вьетнам, участия в торжествах по случаю 80-летия Августовской революции и Национального праздника 2 сентября, а также совместного председательства на первом заседании Комитета по сотрудничеству между Национальным собранием Вьетнама и ВСНП КНР.

Генсек То Лам передал наилучшие пожелания и теплые приветствие Генеральному секретарю, Председателю КНР Си Цзиньпину и другим высокопоставленным руководителям Китая. Со своей стороны Председатель Чжао Лэцзи тепло передал приветствия и наилучшие пожелания Генсекретаря, Председателя КНР Си Цзиньпина и руководства Китая Генсекретарю То Ламу, горячо поздравил с 80-летием Августовской революции и Национальным праздником 2 сентября; поздравил вьетнамский народ с выдающимися достижениями, которых он добился за последние 80 лет под руководством КПВ, с ростом международного авторитета и улучшением жизни народа.

Чжао Лэцзи подчеркнул, что Китай придаёт большое значение всестороннему стратегическому партнерству и Сообществу единой судьбы Китая и Вьетнама, всегда рассматривает эти отношения как приоритетное направление своей политики добрососедства; Китай поддерживает успешное проведение 14-го съезда КПВ, успешное осуществление дела Доймой, индустриализации и модернизации страны и построение социализма.

С целью дальнейшего углубления отношений в будущем Генсекретарь То Лам предложил двум партиям и государствам продолжать повышать эффективность механизмов сотрудничества по линии партии, правительства, парламента, Отечественного фронта и в ключевых сферах — безопасности, обороны, дипломатии.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь То Лам и Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба стали свидетелями торжественной церемонии обмена документами о сотрудничестве

Генеральный секретарь То Лам и Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Республики Куба стали свидетелями торжественной церемонии обмена документами о сотрудничестве

По этому случаю Партия, Государство и народ Вьетнама передали народу Кубы в качестве первой партии гуманитарной помощи сумму в размере 385 миллиардов донгов.
ПОДРОБНЕЕ

Top