НОВОСТИ
Генсекретарь То Лам принял Председателя Постоянного комитета ВСНП КНР Чжао Лэцзи
Генсек То Лам передал наилучшие пожелания и теплые приветствие Генеральному секретарю, Председателю КНР Си Цзиньпину и другим высокопоставленным руководителям Китая. Со своей стороны Председатель Чжао Лэцзи тепло передал приветствия и наилучшие пожелания Генсекретаря, Председателя КНР Си Цзиньпина и руководства Китая Генсекретарю То Ламу, горячо поздравил с 80-летием Августовской революции и Национальным праздником 2 сентября; поздравил вьетнамский народ с выдающимися достижениями, которых он добился за последние 80 лет под руководством КПВ, с ростом международного авторитета и улучшением жизни народа.
Чжао Лэцзи подчеркнул, что Китай придаёт большое значение всестороннему стратегическому партнерству и Сообществу единой судьбы Китая и Вьетнама, всегда рассматривает эти отношения как приоритетное направление своей политики добрососедства; Китай поддерживает успешное проведение 14-го съезда КПВ, успешное осуществление дела Доймой, индустриализации и модернизации страны и построение социализма.
С целью дальнейшего углубления отношений в будущем Генсекретарь То Лам предложил двум партиям и государствам продолжать повышать эффективность механизмов сотрудничества по линии партии, правительства, парламента, Отечественного фронта и в ключевых сферах — безопасности, обороны, дипломатии.