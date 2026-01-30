Генсекретарь То Лам принял Председателя Европейского совета Антониу Косту

Генсекретарь То Лам принял Председателя Европейского совета Антониу Кошту (Фото: ВИА)

В ходе приёма Генсекретарь То Лам проинформировал о важных итогах XIV съезда КПВ, подчеркнув, что съезд определил цели строительства и развития Вьетнама на новом этапе — не только на период XIV созыва, но и на более долгосрочную перспективу. В частности, поставлена задача успешной реализации двух «столетних целей»: к 2030 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем дохода выше среднего, а к 2045 году — развитой страной с высоким уровнем дохода. Темпы экономического роста в период 2026–2030 годов планируются на уровне не ниже 10% в год.

Генсекретарь отметил, что Вьетнам продолжит обновлять подходы к развитию, ориентируясь на углублённый рост, формирование независимой и самодостаточной экономики в сочетании с глубокой международной интеграцией; обеспечение социальной защиты, повышение качества образования и здравоохранения; твёрдое отстаивание независимости, суверенитета и стабильности во имя развития. Он подчеркнул, что внешняя политика рассматривается как важнейшая и постоянная задача, при этом Вьетнам последовательно проводит курс на независимую, самостоятельную и самодостаточную внешнюю политику, многовекторность и диверсификацию, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, уважение международного права и Устава ООН.

Касаясь отношений между Вьетнамом и ЕС, Генсекретарь подтвердил, что Вьетнам придаёт большое значение роли ЕС и вьетнамско-европейским отношениям, высоко оценил тот факт, что Вьетнам стал первой страной АСЕАН, установившей с ЕС отношения Всеобъемлющего стратегического партнёрства — высший формат двустороннего сотрудничества. Он подчеркнул, что это является историческим моментом в двусторонних отношениях, отражающим высокий уровень политического доверия и решимости обеих сторон. В условиях нового этапа развития, характеризующегося переплетением вызовов и возможностей, Вьетнам и ЕС, по словам Генсекретаря, должны активизировать обмены и диалог с целью дальнейшего укрепления политического доверия и конкретизации ориентиров нового рамочного партнёрства, чтобы вывести отношения на уровень, соответствующий их новому статусу. В этом контексте Генсекретарь предложил активизировать сотрудничество в политико-дипломатической и экономической сферах, в области безопасности и обороны, в многосторонних форматах, морском сотрудничестве, науке, технологиях и инновациях. Он также призвал ЕС поддержать Вьетнам в развитии устойчивого рыболовства и содействовать снятию «жёлтой карточки» ННН промысла.

Со своей стороны Председатель Европейского совета Антониу Коста подтвердил стремление ЕС укреплять сотрудничество с Вьетнамом в продвижении свободной торговли, диверсификации цепочек поставок, «зелёной» трансформации, развитии морской экономики, транспортной инфраструктуры, сотрудничества в сфере безопасности и обороны, обеспечении свободы судоходства, а также в реагировании на глобальные вызовы во имя мира и сотрудничества в регионах и во всём мире.

Председатель Европейского совета сообщил, что ЕС будет тесно взаимодействовать с Вьетнамом в разработке и реализации практичной и эффективной дорожной карты по воплощению в жизнь рамок Всеобъемлющего стратегического партнёрства ЕС – Вьетнам, включая дальнейшее наращивание обменов делегациями и контактов на высоком уровне, усиление координации на многосторонних форумах; эффективную реализацию Соглашения о свободной торговле ЕС – Вьетнам (EVFTA), а также продвижение сотрудничества в сфере безопасности и обороны, науки, технологий и инноваций, особенно в подготовке высококвалифицированных кадров в области передовых технологий.

Обсуждая международные и региональные вопросы, два лидера договорились продолжать координацию усилий по содействию уважению международного права, принципов многосторонности и мирному урегулированию споров в соответствии с Уставом ООН; а также совместно продвигать глобальное сотрудничество и общие международные повестки дня по реагированию на нетрадиционные вызовы.

По этому случаю Председатель Европейского совета Антониу Кошта с уважением пригласил Генсекретаря То Лама в ближайшее время совершить официальный визит в ЕС. Генсекретарь с благодарностью принял приглашение.