Генсекретарь То Лам посетил и поздравил с Тэтом офицеров и солдат пограничного поста Эа-х’лео

В ознаменование успешного проведения XIV Всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама и в преддверии встречи Луного Нового года 2026, утром 11 февраля Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, секретарь Центральной военной комиссии, посетил и поздравил с Новым годом офицеров и солдат пограничного поста Эа-х’лео (провинция Даклак).

 

Генсекретарь То Лам, секретарь Центральной военной комиссии, посетил и поздравил с Тэтом офицеров и солдат пограничных войск Эа-х’лео, провинция Даклак (Фото: ВИА)

Генсекретарь То Лам, секретарь Центральной военной комиссии, посетил и поздравил с Тэтом офицеров и солдат пограничных войск Эа-х’лео, провинция Даклак. Фото: ВИА

В подразделении, заслушав доклад командира пограничного поста о результатах выполнения задач по управлению и охране государственной границы, о боевой готовности в период праздника Лунного Нового года, а также о мерах по обеспечению праздничных условий для личного состава и жителей приграничной зоны, Генсекретарь выразил радость по случаю посещения и поздравления военнослужащих поста Эа-х’лео подразделения, непосредственно выполняющего задачи в приграничном районе провинции Даклак.

Генсекретарь отметил и высоко оценил чувство ответственности и стойкость офицеров и солдат поста. Несмотря на дислокацию в приграничной местности и сложные условия службы, военнослужащие продолжают нести службу на закреплённой территории, уделяют внимание строительству образцового, благоустроенного подразделения, развивают подсобное хозяйство, постепенно улучшая материальные и духовные условия жизни личного состава.

Генсекретарь подчеркнул, что офицеры и солдаты пограничного поста Эа-х’лео должны глубоко осознавать: обеспечение территориального суверенитета и безопасности государственной границы является первоочередной задачей, и ни при каких обстоятельствах нельзя проявлять беспечность или халатность. Необходимо и далее развивать славные традиции и высокие качества «солдат дяди Хо (Хо Ши Мин)» в новую эпоху, образцово выполнять все порученные задачи. Каждый военнослужащий должен быть не только защитником рубежей Родины, но и активным проводником политики среди населения, прочным связующим звеном между Партией, Государством и народом.

Генсекретарь также отметил необходимость продолжать тесную работу с населением на местах, быть ближе к людям, понимать их нужды, помогать в развитии экономики, повышении уровня жизни, сохранении культурной самобытности, эффективно реализовывать политику в отношении национальных меньшинств и семей, находящихся в трудном положении, тем самым укрепляя доверие народа к Партии и Государству. Особое внимание следует уделять укреплению партийной организации пограничного поста, формированию всесторонне сильного, «образцового и передового» подразделения.

vnanet-potal-tong-bi-thu-to-lam-bi-thu-quan-uy-trung-uong-tham-chuc-tet-can-bo-chien-sy-don-bien-phong-ea-hleo-8586533.jpg
Генсекретарь То Лам, секретарь Центральной военной комиссии, вручил новогодние подарки офицерам и солдатам пограничного поста Эа-х’лео, провинция Даклак (Фото: ВИА)

Подразделение должно и впредь играть ключевую роль в строительстве всенародной системы охраны границы, тесно связанной с системой всенародной обороны и народной безопасности; активно владеть обстановкой на территории, строго контролировать приграничный район; поддерживать высокий уровень боевой готовности; тесно взаимодействовать с соответствующими силами, своевременно выявлять и эффективно решать возникающие вопросы, не допуская пассивности; одновременно активно развивать пограничную внешнюю деятельность, способствуя формированию линии границы мира, дружбы, сотрудничества и развития.

По случаю праздника Тэт Бинь Нго 2026 — Лунного Нового года— Генсекретарь пожелал всем офицерам и солдатам пограничного поста Эа-х’лео и их семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания; дальнейшего единства и успешного выполнения всех поставленных задач.

По этому случаю Генсекретарь То Лам вручил подарки офицерам и солдатам пограничного поста Эа-х’лео./

ИЖВ/ВИА

