Генсекретарь То Лам отправился с государственным визитом в Лаос

В состав официальной делегации входят: Фам Минь Тьинь — Премьер-министр; Чан Тхань Ман — член Политбюро, Председатель Национального собрания; Ле Минь Хынг — член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом организационной работы ЦК; Буй Тхи Минь Хоай — член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, Председатель Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама; генерал Фан Ван Зянг — член Политбюро, Министр обороны; генерал Лыонг Там Куанг — член Политбюро, Министр общественной безопасности; Чинь Ван Кует — член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по пропаганде, политическому воспитанию и работе с народными массами; Чан Си Тхань — член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, Председатель Центральной контрольно-ревизионной комиссии; Фам Зя Тук — член Политбюро, Секретарь ЦК КПВ, заведующий Канцелярией ЦК КПВ; Ле Хоай Чунг — член Политбюро, Министр иностранных дел; То Ан Со — помощник Генерального секретаря, исполняющий обязанности руководителя Канцелярии Генсекретаря; Нгуен Минь Там — Посол Вьетнама в Лаосе.

Визит проходит в контексте успешного завершения XIV съезда КПВ и XII съезда НРПЛ. То, что Генсекретарь То Лам и высокопоставленная делегация Партии и Государства Вьетнама выбрали Лаос первой страной для визита в новом сроке полномочий — это также первый государственный визит, который Лаос принимает сразу после XII съезда НРПЛ, и он состоялся всего более чем через неделю после визита Генсекретаря и Президента Лаоса во Вьетнам как первого иностранного главы государства после XIV съезда КПВ, — имеет глубокое политическое значение, ярко демонстрируя последовательность, особое внимание и высший приоритет, которые Вьетнам придает вьетнамско-лаосским отношениям.

Визит является возможностью для двух партий и двух государств вновь твердо подтвердить традиции особой солидарности, верности и неразрывной сплоченности между Вьетнамом и Лаосом — тесного, братского союза, прошедшего испытание временем, закаленного историей и постоянно укрепляемого на протяжении различных этапов; одновременно он отражает высочайшую политическую решимость высшего руководства двух партий и двух государств развивать двусторонние отношения во все более практическом и эффективном направлении.