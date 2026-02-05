Генсекретарь То Лам встретился с высшими руководящими кадрами Народной милиции разных периодов

От имени руководства Партии и Государства Генсекретарь высоко оценил, выразил глубокое уважение и благодарность поколениям руководителей и сотрудников Народной милиции за их важный вклад, а также выразил надежду, что, сохраняя энтузиазм и чувство ответственности, они и впредь будут вносить вклад в революционное и славное дело Партии и народа в новую эпоху.



Генсек То Лам и руководящие кадры органов общественной безопасности разных периодов (Фото: ВИА)

Генсекретарь подчеркнул, что для успешной реализации Резолюции XIV съезда КПВ силы Народной милиции должны идти в авангарде, активно претворяя в жизнь и широко распространяя дух XIV съезда, правильно определять приоритеты, оперативно развертывать работу, доводить её до конкретных результатов и оценивать эффективность выполнения директив Партии и Государства по достигнутым итогам.

Силы Народной милиции должны проактивно и всесторонне владеть обстановкой с раннего этапа, на дальних подступах и на местах, выявляя потенциально сложные факторы уже на стадии их зарождения; гармонично и тесно сочетать обеспечение традиционной и современной безопасности с усилением защиты Партии и социалистического строя; последовательно и устойчиво сокращать уровень преступности.

С целью максимальной мобилизации потенциала ветеранов Народной милиции в деле строительства и защиты Отечества Генсекретарь выразил надежду, что высшие руководящие кадры милиции разных периодов продолжат служить ярким примером по месту жительства, вместе со всей Партией, всем народом и всей армией неустанно развивать интеллект, опыт и политическую стойкость, играть ключевую роль в укреплении всенародного единства, пробуждать волю и стремления, предпринимать решительные действия для успешного выполнения целей, поставленных XIV съездом, и стремиться к тому, чтобы к 2045 году успешно построить социалистический Вьетнам — мирный, независимый, демократический, сильный, процветающий, цивилизованный и счастливый.

По случаю наступающей весны Генсекретарь пожелал ветеранам революции, действующим и бывшим руководителям МОБ и всем членам их семей крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия в новом году.

Выступая в ответ на руководящие указания, генерал Лыонг Там Куанг, член Политбюро, Министр общественной безопасности, подтвердил, что силы Народной милиции продолжат развивать славные традиции, наследовать и приумножать достижения, заложенные поколениями руководителей МОБ, особенно Генсекретарём и бывшими руководителями министерства, генералами, офицерами и Героями Народных вооружённых сил, проявляя решимость образцово и на передовых позициях реализовать Резолюцию XIV съезда КПВ.