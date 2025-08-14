НОВОСТИ
Генсекретарь То Лам возложил благовония в Мемориальном комплексе памяти революционных предшественников в провинции Туенкуанг
«Каждый раз, возвращаясь в Танчао, в этот исторический комплекс, я словно снова живу в героической, бурлящей атмосфере дней подготовки Августовской революции 1945 года и девяти лет упорной войны сопротивления против французских колонизаторов; в дни, когда решения Президента Хо Ши Мина и ЦК Партий определяли судьбу нации, пробуждали единство, решимость и несгибаемый дух борьбы армии и народа, приведшие вьетнамскую революцию к великим победам – созданию Демократической Республики Вьетнам, изгнанию французских колонизаторов, полному освобождению Северного Вьетнама».
«Памятник Хо Ши Мина, открытый сегодня в “Столице сопротивления”, выражает бесконечную любовь и безграничную благодарность Партии, Государства и всего народа за неоценимые заслуги Президента Хо Ши Мина, чтобы образ Дяди Хо, отца нации, навсегда оставался символом гордости, источником вдохновения и силы для молодого поколения, которое продолжит писать славные страницы истории нашей страны».
«Чтобы этот исторический комплекс и впредь оставался “красным адресом” для нынешних и будущих поколений, надеюсь, что товарищи будут достойно управлять, сохранять и развивать памятник дяде Хо в практическом и эффективном ключе, внося вклад в воспитание революционных традиций нашей Партии и народа, изучение великого примера дяди Хо, особенно среди молодёжи, тем самым укрепляя любовь к Родине и народу, веру в Партию, развивая стойкие и славные традиции просвещённого и героического Вьетнама, стремясь построить страну “более достойную и красивую”, “равную с мировыми державами пяти континентов”, как того желал Он».