НОВОСТИ

Генсекретарь То Лам возложил благовония в Мемориальном комплексе памяти революционных предшественников в провинции Туенкуанг

В честь 80-летия Дня Августовской революции (19 августа 1945 г. – 19 августа 2025 г.) и Дня независимости Социалистической Республики Вьетнам (02 сентября 1945 г. – 02 сентября 2025 г.), 80-летия Дня традиций Народной милиции и 20-летия Дня всенародного движения по охране безопасности Отечества (19 августа 2005 г. – 19 августа 2025 г.), утром 14 августа в провинции Туенкуанг Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и делегация ЦК возложили благовония в память о Президенте Хо Ши Мине и революционных предшественниках в Мемориальном комплексе памяти революционных предшественников провинции Туенкуанг.
  Генсекретарь То Лам возложил благовония в память о президенте Хо Ши Мине. Фото: ВИА  
После торжественного почтения светлой памяти великого Президента Хо Ши Мина и революционных предшественников в Мемориальном комплексе Генсекретарь То Лам оставил запись в книге почётных гостей:

«Каждый раз, возвращаясь в Танчао, в этот исторический комплекс, я словно снова живу в героической, бурлящей атмосфере дней подготовки Августовской революции 1945 года и девяти лет упорной войны сопротивления против французских колонизаторов; в дни, когда решения Президента Хо Ши Мина и ЦК Партий определяли судьбу нации, пробуждали единство, решимость и несгибаемый дух борьбы армии и народа, приведшие вьетнамскую революцию к великим победам – созданию Демократической Республики Вьетнам, изгнанию французских колонизаторов, полному освобождению Северного Вьетнама».

«Памятник Хо Ши Мина, открытый сегодня в “Столице сопротивления”, выражает бесконечную любовь и безграничную благодарность Партии, Государства и всего народа за неоценимые заслуги Президента Хо Ши Мина, чтобы образ Дяди Хо, отца нации, навсегда оставался символом гордости, источником вдохновения и силы для молодого поколения, которое продолжит писать славные страницы истории нашей страны».

«Чтобы этот исторический комплекс и впредь оставался “красным адресом” для нынешних и будущих поколений, надеюсь, что товарищи будут достойно управлять, сохранять и развивать памятник дяде Хо в практическом и эффективном ключе, внося вклад в воспитание революционных традиций нашей Партии и народа, изучение великого примера дяди Хо, особенно среди молодёжи, тем самым укрепляя любовь к Родине и народу, веру в Партию, развивая стойкие и славные традиции просвещённого и героического Вьетнама, стремясь построить страну “более достойную и красивую”, “равную с мировыми державами пяти континентов”, как того желал Он».

ВИА/ИЖВ

