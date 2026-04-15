Генсекретарь, президент То Лам провёл встречу с Председателем Народного политического консультативного совета Китая

Генеральный секретарь, Президент То Лам провёл встречу с Председателем Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунином. (Фото: ВИА)

В рамках государственного визита в Китай с 14 по 17 апреля по приглашению Генерального секретаря, Председателя КНР Си Цзиньпина, 14 апреля в Доме народных собраний в Пекине Генеральный секретарь, Президент То Лам провёл встречу с членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Председателем Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Хунином.



В атмосфере искренности, дружбы и открытости стороны выразили удовлетворение важными достижениями в отношениях двух партий и двух государств за прошедшее время; обменялись информацией о положении дел в каждой партии и стране, особенно после XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) и успешного проведения в Китае «двух сессий» 2026 года с принятием Основных положений пятилетнего плана социально-экономического развития на XV пятилетку; а также обсудили ряд ключевых направлений по реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей и продвижению двусторонних отношений в предстоящий период.



Генеральный секретарь, Президент То Лам поздравил Китай с важными практическими и теоретическими достижениями в деле политики реформ и открытости, а также модернизации страны, высоко оценив значительный вклад товарища Ван Хунина в успехи развития Китая.

Председатель НПКСК Ван Хунин тепло поздравил Вьетнам с успешным проведением XIV съезда КПВ и достигнутыми социально-экономическими результатами; выразил радость по поводу первого визита Генерального секретаря, Президента То Лама в Китай в новой должности, что свидетельствует об особом внимании Партии и Государства Вьетнама к всеобъемлющему стратегическому партнёрству и сообществу единой судьбы Вьетнама и Китая стратегического значения.



Генеральный секретарь, Президент То Лам подтвердил, что Вьетнам стремится посредством данного визита ещё более углубить политическое доверие, вывести двустороннее сотрудничество на новый уровень с более всеобъемлющей и глубокой взаимосвязанностью, совместно реализуя цели развития каждой страны. Для достижения этой цели он предложил сторонам продвигать три направления сопряжения в сфере идеалов и убеждений, интересов развития, а также культуры и общественного доверия.

В этой связи Генеральный секретарь, Президент предложил поддерживать регулярные контакты на высоком уровне, укреплять политическое доверие, повышать эффективность сотрудничества по каналам партии, государства, правительства, Национального собрания - Всекитайского собрания народных представителей, Отечественного фронта - Народного политического консультативного совета, укрепляя опору сотрудничества в области обороны и безопасности. Он также предложил, наряду с развитием традиционных направлений сотрудничества, таких как торговля и инвестиции, совместно создавать яркие точки роста в таких областях, как развитие транспортной инфраструктуры, особенно железных дорог; активизировать сотрудничество в области цифровой трансформации и стратегических технологий, включая искусственный интеллект (ИИ), квантовые технологии, полупроводники, а также подготовку высококачественных кадров, с тем чтобы население могло в полной мере пользоваться результатами практического сотрудничества между двумя странами.



Генеральный секретарь, Президент То Лам также предложил в полной мере задействовать роль НПКСК и Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) в поддержке и поощрении местных органов и общественных организаций двух стран к повышению эффективности существующих механизмов сотрудничества, расширению обменов и контактов, активизации информационно-разъяснительной работы о вьетнамско-китайской дружбе, а также достижениях обновления и политики реформ и открытости каждой страны; совместно прилагать усилия по контролю и надлежащему урегулированию разногласий на море, способствуя укреплению взаимопонимания и дружеских чувств между двумя странами.



Председатель НПКСК Ван Хунин подтвердил, что Китай всегда рассматривает отношения с Вьетнамом как приоритетное направление в своей политике добрососедства; высоко оценил достижения Вьетнама в теоретическом обновлении и неизменно поддерживает Вьетнам в строительстве социализма, соответствующего его национальным условиям.



Согласившись с предложениями Генерального секретаря, Президента То Лама, Председатель НПКСК Ван Хунин предложил сторонам чётко придерживаться курса развития двусторонних отношений, совместно продвигать социалистическую модернизацию в каждой стране; далее укреплять стратегическую взаимосвязанность, прежде всего ускоряя развитие инфраструктуры, а также продвигая ИИ и цифровую экономику. Китай готов расширять импорт товаров, особенно высококачественной сельскохозяйственной продукции из Вьетнама, а также поощрять предприятия к расширению инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества во Вьетнаме.



Он отметил, что НПКСК Китая готов и далее укреплять дружеские связи с ОФВ, поощрять обмены между различными слоями населения, особенно молодёжью, расширять сотрудничество в области образования, здравоохранения и межрегиональных контактов, открывая новую страницу в дружеских обменах между двумя странами; а также взаимно поддерживать успешное проведение многосторонних мероприятий, включая Год АТЭС 2026 в Китае и Год АТЭС 2027 во Вьетнаме.