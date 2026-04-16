Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генсекретарь, Президент То Лам и его супруга встретились с родственниками военачальников, экспертов и деятелей дружбы Вьетнама и Китая

15 апреля в Пекин Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Вьетнама То Лам вместе с супругой провёл встречу с родственниками генералов, экспертов и дружественных деятелей Вьетнама и Китая. В мероприятии также приняли участие члены Политбюро: Постоянный член Секретариата ЦК Чан Кам Ту; секретарь ЦК, председатель ЦК Отечественного фронта Вьетнама Буй Тхи Минь Хоай; заместитель Премьер-министра, министр обороны, генерал армии Фан Ван Зянг; министр иностранных дел Ле Хоай Чунг.

 

Генсекретарь, Президент То Лам и его супруга встретились с родственниками военачальников, экспертов и деятелей дружбы Вьетнама и Китая (Фото: ВИА)

Генсекретарь, Президент То Лам и его супруга встретились с родственниками военачальников, экспертов и деятелей дружбы Вьетнама и Китая (Фото: ВИА)

Выразив глубокое волнение от встречи с представителями семей китайских специалистов и советников, которые оказывали помощь вьетнамскому народу в годы борьбы за независимость и объединение страны, а также с родственниками ветеранов вьетнамской революции, То Лам отметил, что в тяжёлые военные годы китайские советники и специалисты, в том числе генерал Чэнь Гэн и генерал-полковник Вэй Гоцин, разделяли трудности вместе с народом Вьетнама, сражались бок о бок с Хо Ши Мин, генералом Во Нгуен Зяп и другими выдающимися революционерами, внося решающий вклад в победу. Он вновь выразил искреннюю благодарность китайской стороне за значительную помощь Вьетнаму как людскими, так и материальными ресурсами, назвав Китай надёжным тылом вьетнамской революции.

Информируя о значительных достижениях в развитии практического и эффективного сотрудничества между двумя странами за последнее время, То Лам отметил, что наряду с регулярными контактами и обменами между руководителями двух партий и государств, всё более предметным становится сотрудничество в области безопасности и обороны, а также достигнуты новые прорывы в экономике, торговле, инвестициях и транспортной взаимосвязанности. В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнёром Вьетнама, а Вьетнам — четвёртым по величине торговым партнёром Китая в мире. Активно развивается региональное сотрудничество и гуманитарные обмены; в целом отношения двух партий и государств находятся на наилучшем, наиболее глубоком и всестороннем этапе за последние десятилетия.

 

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-gap-mat-nhan-sy-huu-nghi-viet-nam-trung-quoc-8703641.jpg
Генсекретарь, Президент То Лам и его супруга встретились с родственниками военачальников, экспертов и деятелей дружбы Вьетнама и Китая (Фото: ВИА)

Подчеркнув, что Вьетнам и Китай являются соседями и традиционными друзьями, а также всеобъемлющими стратегическими партнёрами, совместно формирующими Сообщество единой судьбы стратегического значения и идущими по социалистическому пути под руководством коммунистических партий, То Лам отметил, что развитие отношений с Китаем является объективной необходимостью, естественным стратегическим выбором и неизменным приоритетом внешней политики Вьетнама.

Пользуясь случаем, он выразил благодарность и подчеркнул, что Вьетнам всегда рассматривает присутствующих как близких друзей и членов большой семьи вьетнамского народа, как исторических свидетелей дружбы между двумя странами, и подтверждает, что партия, государство и народ Вьетнама всегда будут ценить, помнить и искренне благодарить за большую и бескорыстную поддержку партии, государства и народа Китая.

Генсекретарь, Президент То Лам выразил надежду, что в дальнейшем родственники военачальников, экспертов и деятелей дружбы двух стран будут продолжать «сохранять огонь», наследовать и развивать традиционную дружбу между двумя народами, вдохновляя новые поколения на продолжение славной истории вьетнамско-китайских отношений.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

СМИ широко освещают переговоры и встречи Генерального секретаря, Президента Вьетнама То Лама с руководителями Китая

СМИ широко освещают переговоры и встречи Генерального секретаря, Президента Вьетнама То Лама с руководителями Китая

15 апреля ведущие китайские телеканалы, информационные агентства, интернет-порталы и крупные СМИ, такие как CCTV, агентство «Синьхуа», «Жэньминь жибао», China Daily и другие, активно и подробно освещали переговоры и встречи Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента Социалистической Республики Вьетнам То Лама с руководителями Китая.
ПОДРОБНЕЕ

Top