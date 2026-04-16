Генсекретарь, Президент То Лам и его супруга встретились с родственниками военачальников, экспертов и деятелей дружбы Вьетнама и Китая (Фото: ВИА)

Выразив глубокое волнение от встречи с представителями семей китайских специалистов и советников, которые оказывали помощь вьетнамскому народу в годы борьбы за независимость и объединение страны, а также с родственниками ветеранов вьетнамской революции, То Лам отметил, что в тяжёлые военные годы китайские советники и специалисты, в том числе генерал Чэнь Гэн и генерал-полковник Вэй Гоцин, разделяли трудности вместе с народом Вьетнама, сражались бок о бок с Хо Ши Мин, генералом Во Нгуен Зяп и другими выдающимися революционерами, внося решающий вклад в победу. Он вновь выразил искреннюю благодарность китайской стороне за значительную помощь Вьетнаму как людскими, так и материальными ресурсами, назвав Китай надёжным тылом вьетнамской революции.

Информируя о значительных достижениях в развитии практического и эффективного сотрудничества между двумя странами за последнее время, То Лам отметил, что наряду с регулярными контактами и обменами между руководителями двух партий и государств, всё более предметным становится сотрудничество в области безопасности и обороны, а также достигнуты новые прорывы в экономике, торговле, инвестициях и транспортной взаимосвязанности. В настоящее время Китай является крупнейшим торговым партнёром Вьетнама, а Вьетнам — четвёртым по величине торговым партнёром Китая в мире. Активно развивается региональное сотрудничество и гуманитарные обмены; в целом отношения двух партий и государств находятся на наилучшем, наиболее глубоком и всестороннем этапе за последние десятилетия.

Подчеркнув, что Вьетнам и Китай являются соседями и традиционными друзьями, а также всеобъемлющими стратегическими партнёрами, совместно формирующими Сообщество единой судьбы стратегического значения и идущими по социалистическому пути под руководством коммунистических партий, То Лам отметил, что развитие отношений с Китаем является объективной необходимостью, естественным стратегическим выбором и неизменным приоритетом внешней политики Вьетнама.

Пользуясь случаем, он выразил благодарность и подчеркнул, что Вьетнам всегда рассматривает присутствующих как близких друзей и членов большой семьи вьетнамского народа, как исторических свидетелей дружбы между двумя странами, и подтверждает, что партия, государство и народ Вьетнама всегда будут ценить, помнить и искренне благодарить за большую и бескорыстную поддержку партии, государства и народа Китая.

Генсекретарь, Президент То Лам выразил надежду, что в дальнейшем родственники военачальников, экспертов и деятелей дружбы двух стран будут продолжать «сохранять огонь», наследовать и развивать традиционную дружбу между двумя народами, вдохновляя новые поколения на продолжение славной истории вьетнамско-китайских отношений.