Генсекретарь, Президент То Лам встретился с сотрудниками Канцелярии Президента
Он также потребовал продолжать формирование сплочённого, искреннего, гуманного и профессионального коллектива; активизировать внедрение науки и технологий, цифровую трансформацию, модернизацию методов работы, стремиться к созданию современной, умной и научно организованной сервисной административной системы, снижать долю ручного труда и дублирования функций, повышать связанность, производительность и качество аналитической работы.
Генсекретарь, Президент отметил необходимость формирования кадрового состава, сочетающего политическую надёжность и профессионализм, обладающего твёрдой политической позицией, высокой служебной этикой, профессиональной компетентностью, образцовым стилем работы, скромностью и преданностью делу. Каждый сотрудник представляет не только себя, но и имидж института Президента, поэтому как в работе, так и в общественной жизни необходимо сохранять моральные качества, честь и авторитет.
В тёплой и торжественной атмосфере встречи бывший Президент Лыонг Кыонг отметил, что за более чем 50 лет служения революции и народу, пройдя путь от солдата до одного из ключевых руководителей Партии и Государства, он всегда стремился максимально выполнять порученные задачи независимо от должности.
Он выразил искреннюю благодарность ЦК КПВ, Политбюро, Секретариату, действующим и бывшим руководителям Партии и Государства, Отечественному фронту Вьетнама, центральным и местным органам, соотечественникам в стране и за рубежом, международным друзьям, а также непосредственно сотрудникам Канцелярии Президента за поддержку и содействие в успешном выполнении обязанностей Президента Социалистической Республики Вьетнам.
Отметив, что в предстоящий период стоят сложные задачи, бывший Президент Лыонг Кыонг призвал коллектив Канцелярии Президента сохранять высокий уровень единства, сосредоточиться на повышении качества аналитической, консультационной и координационной работы, а также активнее взаимодействовать с профильными органами для более эффективного выполнения роли стратегического помощника Президента, успешно реализуя задачи, поставленные Партией, Государством и народом.