Генсекретарь, Президент То Лам встретился с сотрудниками Канцелярии Президента

Во второй половине дня 7 апреля в Канцелярии Президента Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам провёл встречу с кадровыми работниками, государственными служащими, сотрудниками и работниками Канцелярии Президента. Выступая на встрече, Генсекретарь, Президент То Лам отметил и высоко оценил серьёзный, организованный, тщательный и эффективный стиль работы сотрудников Канцелярии Президента. Многие задачи были масштабными и сложными, требовали строгого соблюдения сроков, высокого качества, конфиденциальности и протокольных норм, однако все они были выполнены с максимальной ответственностью.

Генсекретарь, Президент предложил коллективу Канцелярии Президента и далее повышать качество аналитико-консультационной работы. Для этого каждый сотрудник должен постоянно учиться, совершенствоваться, повышать свой уровень, работать с высокой ответственностью и профессиональной компетентностью; особое внимание следует уделять стандартам, точности, дисциплине и порядку во всей деятельности органа.

«В Канцелярии Президента недопустимы поверхностность, формализм и произвольность. Работа здесь должна быть ещё более тщательной, надёжной, принципиальной и слаженной; от профессиональной деятельности до административной работы, протокола, обеспечения безопасности, архивирования, управления и логистики — всё должно функционировать чётко, синхронно и эффективно», — подчеркнул Генсекретарь, Президент.

Он также потребовал продолжать формирование сплочённого, искреннего, гуманного и профессионального коллектива; активизировать внедрение науки и технологий, цифровую трансформацию, модернизацию методов работы, стремиться к созданию современной, умной и научно организованной сервисной административной системы, снижать долю ручного труда и дублирования функций, повышать связанность, производительность и качество аналитической работы.

Генсекретарь, Президент отметил необходимость формирования кадрового состава, сочетающего политическую надёжность и профессионализм, обладающего твёрдой политической позицией, высокой служебной этикой, профессиональной компетентностью, образцовым стилем работы, скромностью и преданностью делу. Каждый сотрудник представляет не только себя, но и имидж института Президента, поэтому как в работе, так и в общественной жизни необходимо сохранять моральные качества, честь и авторитет.


В тёплой и торжественной атмосфере встречи бывший Президент Лыонг Кыонг отметил, что за более чем 50 лет служения революции и народу, пройдя путь от солдата до одного из ключевых руководителей Партии и Государства, он всегда стремился максимально выполнять порученные задачи независимо от должности.


Он выразил искреннюю благодарность ЦК КПВ, Политбюро, Секретариату, действующим и бывшим руководителям Партии и Государства, Отечественному фронту Вьетнама, центральным и местным органам, соотечественникам в стране и за рубежом, международным друзьям, а также непосредственно сотрудникам Канцелярии Президента за поддержку и содействие в успешном выполнении обязанностей Президента Социалистической Республики Вьетнам.


Отметив, что в предстоящий период стоят сложные задачи, бывший Президент Лыонг Кыонг призвал коллектив Канцелярии Президента сохранять высокий уровень единства, сосредоточиться на повышении качества аналитической, консультационной и координационной работы, а также активнее взаимодействовать с профильными органами для более эффективного выполнения роли стратегического помощника Президента, успешно реализуя задачи, поставленные Партией, Государством и народом.

ИЖВ/ВИА

Провинция Кханьхоа готовит кадры для первых атомных электростанций Вьетнама

Премьер-министр издал Решение № 1012/QD-TTg об утверждении масштабной программы подготовки кадров с привлечением 11 ключевых учебных заведений для обеспечения безопасной эксплуатации атомных электростанций в период 2030–2035 годов.
