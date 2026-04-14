Генсекретарь, президент Вьетнама То Лам с супругой начал государственный визит в Китай

Церемония встречи генерального секретаря и президента Вьетнама То Лама с супругой в международном аэропорту Пекина.



В 9:18 утра 14 апреля (по местному времени) специальный самолёт с Генсекретарём, Президентом То Ламом, его супругой и вьетнамской делегацией приземлился в Международном аэропорту Пекина.

В аэропорту делегацию встречали: член Политбюро, секретарь Пекинского горкома КПК Инь Ли; член ЦК КПК, заведующий Отделом международных связей ЦК КПК Лю Хайсин; Посол Китая во Вьетнаме Хэ Вэй с супругой; Посол Вьетнама в Китае Фам Тхань Бинь с супругой; сотрудники Посольства Вьетнама в Китае, а также представители вьетнамской диаспоры и студенты, обучающиеся в Китае.

Товарищ Инь Ли встретил Генсекретаря, Президента То Лама и его супругу у трапа самолёта. Затем глава вьетнамского государства вместе с супругой прошёл по красной дорожке, поприветствовал китайских официальных лиц и представителей вьетнамской стороны, а также помахал представителям вьетнамской общины и студентам.

Этот государственный визит Генсекретаря, Президента То Лама и его супруги вместе с высокопоставленной делегацией Вьетнама знаменует новый этап в двусторонних отношениях, поскольку обе страны вступают в новый период развития: Вьетнам — после успешного проведения XIV съезда КПВ, Китай — в начале реализации 15-го пятилетнего плана социально-экономического развития.

Визит является важной возможностью для углубления стратегической взаимосвязи и вывода отношений между двумя партиями и государствами на новый уровень. Высшие руководители двух стран определят новые ориентиры и прорывные направления сотрудничества в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции, туризм, цепочки поставок и производства, образование и подготовка кадров, наука и технологии, совместно стремясь к реализации целей и устремлений развития каждой страны.