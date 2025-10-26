Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генсекретарь ООН: Вьетнам активно способствует решению глобальных вызовов

Вьетнам неизменно оказывает активную поддержку процессу реформирования Организации Объединённых Наций (ООН), а крупнейшая многосторонняя структура планеты призывает Вьетнам и впредь выдвигать свой весомый голос, помогая ООН работать более эффективно, компактно и оперативно реагировать на глобальные вызовы
  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: ВИА  
Такое мнение высказал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью, организованном Вьетнамским информационным агентством (ВИА) совместно с Вьетнамским телевидением (VTV) 25 октября по случаю церемонии открытия для подписания и саммита Конвенции ООН против киберпреступности — Ханойской конвенции.

Церемония подписания Конвенции совпала с 80-летием создания ООН (24 октября 1945 года — 24 октября 2025 года), что придало событию особое значение. По словам Генерального секретаря, тот факт, что оба важных мероприятия проходят одновременно, показывает: спустя восемь десятилетий после основания ООН многосторонность сохраняет жизнеспособность и остаётся действенным инструментом решения вызовов современности.

По оценке Антониу Гутерриша, киберпреступность представляет собой серьёзный вызов, наносящий экономический ущерб в размере триллионов долларов США. Совместная работа государств-членов ООН над разработкой данной Конвенции свидетельствует о том, что спустя 80 лет с момента основания Организация продолжает доказывать значимость многосторонности в решении глобальных проблем.

Генеральный секретарь подчеркнул: практика показывает, что ни одно государство не может в одиночку противостоять таким глобальным вызовам, как изменение климата, угрозы миру и безопасности, киберпреступность или искусственный интеллект — всё это требует международного сотрудничества.

На фоне беспрецедентных вызовов, с которыми сталкивается мир, требующих также беспрецедентных механизмов реагирования, Антониу Гутерриш отметил активную позицию Вьетнама в поддержке процесса реформирования ООН.

Генеральный секретарь призвал Вьетнам и впредь выдвигать сильный и уверенный голос в деятельности ООН, чтобы способствовать повышению эффективности, компактности и экономности работы Организации, лучшему оказанию помощи людям, находящимся в тяжёлых условиях по всему миру, а также содействию правительствам в разработке стратегий устойчивого и инклюзивного экономического развития.

Высказываясь о вьетнамской молодёжи и участниках мероприятия, Генеральный секретарь Антониу Гутерриш особо подчеркнул огромную и незаменимую роль молодого поколения в процессе развития каждой страны.

Он отметил, что молодёжь — это не только поколение будущего, но и поколение настоящего. Активное и энергичное участие вьетнамской молодёжи в строительстве и развитии страны является надёжной гарантией стремления Вьетнама к миру и процветанию в будущем.

ИЖВ/ВИА

