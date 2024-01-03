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Генеративный искусственный интеллект внесет 14 триллионов донгов в цифровую экономику Вьетнама к 2030 году

По словам Данг Хыу Шона, соучредителя LovinBot AI и вице-председателя местного альянса по развитию цифровых ресурсов AIID, к 2030 году генеративный искусственный интеллект (ИИ) внесет вклад в цифровую экономику Вьетнама в размере 14 триллионов донгов (574,83 миллиона долларов США).
  В 2023 году были запущены различные продукты искусственного интеллекта, разработанные вьетнамскими экспертами. Фото: tapchitaichinh.vn  
Данг Хыу Шон отметил, что развитие ИИ повлияет на эффективность и повысит личные навыки нескольких поколений в национальном масштабе. По данным компании Finastra Financial Services, Вьетнам занял лидирующие позиции в опросе, посвященном ИИ: 91% вьетнамских респондентов выразили энтузиазм в отношении этой технологии - это самый высокий показатель по сравнению с другими исследованными рынками.

2023 год ознаменовался запуском различных продуктов с искусственным интеллектом, разработанных вьетнамскими специалистами. Компания FPT представила FPT AI Mentor - первый советник по обучению на предприятии в Юго-Восточной Азии, а компания LovinBot запустила помощников по написанию контента на основе искусственного интеллекта для частных лиц и предприятий. VinAI объявила об открытом исследовательском проекте по созданию большой языковой модели специально для вьетнамского языка, известной как «PhoGPT», а VinBigdata официально представила версию ChatGPT под названием ViGPT для конечных пользователей во Вьетнаме.

Нгуен Ким Ань, директор VinBigdata, отметил, что общественная версия ViGPT будет сфокусирована на культурных и исторических особенностях, сохраняя и развивая аспекты, важные для будущих поколений вьетнамцев. Кроме того, VinBigdata сотрудничает с Министерством информации и коммуникаций, чтобы использовать версию ViGPT для работы с информацией, касающейся правовых норм и политики этого органа.

Недавно была запущена программа AIID, основанная на сотрудничестве 17 технологических университетов и предприятий и призванная помочь студентам получить практические цифровые знания и навыки.

ВИА/ИЖВ

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