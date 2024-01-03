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Генеративный искусственный интеллект внесет 14 триллионов донгов в цифровую экономику Вьетнама к 2030 году
2023 год ознаменовался запуском различных продуктов с искусственным интеллектом, разработанных вьетнамскими специалистами. Компания FPT представила FPT AI Mentor - первый советник по обучению на предприятии в Юго-Восточной Азии, а компания LovinBot запустила помощников по написанию контента на основе искусственного интеллекта для частных лиц и предприятий. VinAI объявила об открытом исследовательском проекте по созданию большой языковой модели специально для вьетнамского языка, известной как «PhoGPT», а VinBigdata официально представила версию ChatGPT под названием ViGPT для конечных пользователей во Вьетнаме.
Нгуен Ким Ань, директор VinBigdata, отметил, что общественная версия ViGPT будет сфокусирована на культурных и исторических особенностях, сохраняя и развивая аспекты, важные для будущих поколений вьетнамцев. Кроме того, VinBigdata сотрудничает с Министерством информации и коммуникаций, чтобы использовать версию ViGPT для работы с информацией, касающейся правовых норм и политики этого органа.
Недавно была запущена программа AIID, основанная на сотрудничестве 17 технологических университетов и предприятий и призванная помочь студентам получить практические цифровые знания и навыки.