НОВОСТИ
Генерал Фан Ван Зянг руководил четвёртой генеральной репетицией парада по случаю 80-летия Дня независимости
Репетиция состояла из двух частей: выполнение церемониальных процедур Партии и государства, а также парад и шествие. В программе парада приняли участие почти 16 000 военнослужащих и сотрудников милиции, при поддержке современных вооружений и техники. Среди них — образцы, разработанные и изготовленные оборонной промышленностью Вьетнама: ракетный комплекс «Чыонгшон», боевая машина пехоты XCB-01, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), радиолокационные станции и другие.
Несмотря на дождливую погоду, министр Фан Ван Зянг высоко оценил усилия участников парада, особенно тех, кто, находясь в трудных жизненных обстоятельствах, сумел преодолеть трудности и отложить личные дела ради выполнения этой важной и почётной миссии.
«Я искренне восхищаюсь товарищами, которые приняли участие во всех трёх парадах, начиная с 7 мая 2024 года. Многие участвовали в двух парадах. Были даже случаи, когда супруг и супруга вместе выходили на парад. Это достойно глубочайшего уважения, так как показывает ответственность каждого человека перед коллективом, перед Родиной, перед страной», — отметил генерал Фан Ван Зянг.
Особо он подчеркнул высокий уровень подготовки женских подразделений и военных оркестров. Что касается механизированных колонн армии и милиции, министр отметил: «Движение было очень чётким, слаженным». Он выразил надежду, что в день официального торжества, посвящённого 80-летию Августовской революции и Дню независимости 2 сентября, все силы сумеют показать ту же красоту и мощь, чтобы каждый шаг стал ещё более сильным и торжественным. Международные гости и друзья со всего мира, наблюдая за нашим парадом, смогут ясно увидеть сплочённость, отражённую в этой силе — силы армии, полиции, ополчения и других формирований.
Генерал Фан Ван Зянг особо отметил, что впервые в параде примут участие силы, обеспечивающие защиту морских и островных рубежей Родины: Военно-морские силы, Береговая охрана, Пограничные войска. По его словам, это также является возможностью для Вьетнама продемонстрировать всему миру наличие у страны полноценных сил и родов войск, способных обеспечивать внутреннюю безопасность и надёжную защиту Отечества.
Напомнив, что до дня проведения торжественного мероприятия осталось чуть более двух недель, генерал Фан Ван Зянг поручил Подкомитету по параду и шествию организовать подготовку научно и системно, своевременно подводить итоги и делать выводы на уровне каждого подразделения и каждого участника; продолжать обеспечивать материально-технические условия, поддерживать научный режим службы и тренировок, чтобы сохранить здоровье и быть готовыми достойно выполнить задачу в день торжества.