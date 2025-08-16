Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генерал Фан Ван Зянг руководил четвёртой генеральной репетицией парада по случаю 80-летия Дня независимости

Утром 16 августа на Национальном учебном центре № 4 (Ханой) подразделения армии и милиции, а также современные образцы вооружения и военной техники провели четвёртую генеральную репетицию в рамках подготовки к параду и шествию на торжественном мероприятии, посвящённом 80-летию Августовской революции и Дню независимости 2 сентября (задача А80).
  Бронетанковые войска на тренировке. Фото: ВИА  
Генеральной репетицией руководил член Политбюро ЦК КПВ, заместитель секретаря Центрального военного совета, министр национальной обороны, генерал Фан Ван Зянг. В мероприятии также приняли участие члены ЦК КПВ, члены Постоянного комитета Центрального военного совета, заместители министра обороны: генерал Нгуен Тан Кыонг, начальник Генерального штаба Народной армии Вьетнама; генерал-полковник Хоанг Суан Тьен; представители Министерства общественной безопасности и руководители ряда министерств, ведомств и центральных органов.

Репетиция состояла из двух частей: выполнение церемониальных процедур Партии и государства, а также парад и шествие. В программе парада приняли участие почти 16 000 военнослужащих и сотрудников милиции, при поддержке современных вооружений и техники. Среди них — образцы, разработанные и изготовленные оборонной промышленностью Вьетнама: ракетный комплекс «Чыонгшон», боевая машина пехоты XCB-01, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), радиолокационные станции и другие.

Несмотря на дождливую погоду, министр Фан Ван Зянг высоко оценил усилия участников парада, особенно тех, кто, находясь в трудных жизненных обстоятельствах, сумел преодолеть трудности и отложить личные дела ради выполнения этой важной и почётной миссии.

«Я искренне восхищаюсь товарищами, которые приняли участие во всех трёх парадах, начиная с 7 мая 2024 года. Многие участвовали в двух парадах. Были даже случаи, когда супруг и супруга вместе выходили на парад. Это достойно глубочайшего уважения, так как показывает ответственность каждого человека перед коллективом, перед Родиной, перед страной», — отметил генерал Фан Ван Зянг.

Особо он подчеркнул высокий уровень подготовки женских подразделений и военных оркестров. Что касается механизированных колонн армии и милиции, министр отметил: «Движение было очень чётким, слаженным». Он выразил надежду, что в день официального торжества, посвящённого 80-летию Августовской революции и Дню независимости 2 сентября, все силы сумеют показать ту же красоту и мощь, чтобы каждый шаг стал ещё более сильным и торжественным. Международные гости и друзья со всего мира, наблюдая за нашим парадом, смогут ясно увидеть сплочённость, отражённую в этой силе — силы армии, полиции, ополчения и других формирований.

Генерал Фан Ван Зянг особо отметил, что впервые в параде примут участие силы, обеспечивающие защиту морских и островных рубежей Родины: Военно-морские силы, Береговая охрана, Пограничные войска. По его словам, это также является возможностью для Вьетнама продемонстрировать всему миру наличие у страны полноценных сил и родов войск, способных обеспечивать внутреннюю безопасность и надёжную защиту Отечества.

Напомнив, что до дня проведения торжественного мероприятия осталось чуть более двух недель, генерал Фан Ван Зянг поручил Подкомитету по параду и шествию организовать подготовку научно и системно, своевременно подводить итоги и делать выводы на уровне каждого подразделения и каждого участника; продолжать обеспечивать материально-технические условия, поддерживать научный режим службы и тренировок, чтобы сохранить здоровье и быть готовыми достойно выполнить задачу в день торжества.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Руководители Партии, государства, Центральной партийной организации Народной милиции и МОБ возложили венки и посетили мавзолей Хо Ши Мина

Руководители Партии, государства, Центральной партийной организации Народной милиции и МОБ возложили венки и посетили мавзолей Хо Ши Мина

По случаю 80-летия Дня традиций Народной милиции Вьетнама (19 августа 1945 г. – 19 августа 2025 г.), 20-летия Дня всеобщего движения по защите безопасности Отечества (19 августа 2005 г. – 19 августа 2025 г.) утром 17 августа делегация Центрального комитета КПВ, Президента, Национального собрания, Правительства, Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама возложила венки и посетила мавзолей Хо Ши Мина, а также зажгла благовония в память Героев-мучеников у Мемориала Героев-мучеников на улице Бакшон (Ханой).
ПОДРОБНЕЕ

Top