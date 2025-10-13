Генерал Фан Ван Зянг провёл переговоры с председателем Управления оборонной промышленности Турции

Во время переговоров министр обороны Вьетнама подчеркнул, что потенциал сотрудничества между двумя странами остаётся значительным, в том числе в области обороны; Визит председателя Управления оборонной промышленности Турции имеет важное значение и является конкретным, эффективным шагом по реализации договорённостей о расширении сотрудничества в оборонной промышленности, достигнутых на высшем уровне и закреплённых в Совместном заявлении Вьетнама и Турции по итогам официального визита премьер-министра Фам Минь Тьиня в Турцию в ноябре 2023 года.

Стороны обменялись мнениями о международной и региональной обстановке, а также о вопросах, представляющих взаимный интерес. Генерал Фан Ван Зянг отметил, что Вьетнам стремится к расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере обороны на основе равенства, взаимного уважения и взаимной выгоды, внося свой вклад в поддержание мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и во всём мире.

Исходя из политики многовекторности и диверсификации, Вьетнам развивает равноправное и взаимовыгодное сотрудничество со всеми партнёрами, включая Турцию. Закупка Вьетнамом оборонной техники у Турции или других стран направлена исключительно на укрепление национальных оборонных возможностей и защиту Отечества, мира и стабильности. Вьетнам уделяет большое внимание международному сотрудничеству в области оборонной промышленности с целью повышения уровня самостоятельности в производстве военной техники.

Министр обороны Вьетнама высоко оценил результаты двустороннего сотрудничества в оборонной промышленности, которое в последние годы активно продвигается и приносит позитивные результаты. Обе стороны совместно разработали и в июле 2025 года подписали Меморандум о сотрудничестве в области оборонной промышленности, создав правовую основу для дальнейшего укрепления и расширения взаимодействия в этой сфере в соответствии с потребностями и возможностями обеих сторон.

Кроме того, активизировались обмены делегациями на высоком уровне между министерствами обороны двух стран, что способствует развитию сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности. Стороны также поддерживают и принимают участие в выставках и ярмарках оборонной промышленности, проводимых друг другом.

Что касается направлений сотрудничества на будущее, генерал Фан Ван Зянг предложил на основе подписанного Меморандума продолжать укреплять практическое и углублённое сотрудничество в области оборонной промышленности, сосредоточив внимание на таких аспектах, как обмен делегациями разных уровней, обмен и обновление информации о законодательстве и политике в сфере оборонных закупок, а также участие в оборонных выставках, проводимых обеими сторонами.

Генерал Фан Ван Зянг подтвердил готовность Министерства обороны Вьетнама поддерживать и содействовать контактам между турецкими предприятиями оборонной промышленности и соответствующими подразделениями Министерства обороны Вьетнама для презентации продукции и поиска направлений сотрудничества, соответствующих интересам обеих сторон.

Председатель Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн отметил, что данный визит свидетельствует о твёрдой приверженности укреплению сотрудничества между двумя странами. Он подчеркнул, что подписанный Меморандум о сотрудничестве в оборонной промышленности является важной основой для реализации совместных проектов, а также способствует укреплению доверия и безопасности в партнёрстве. Халук Гёргюн выразил надежду, что в ближайшее время обе страны продолжат укреплять двустороннее сотрудничество в сфере обороны и активно изучать возможности расширения взаимодействия в новых перспективных направлениях.