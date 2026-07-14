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Генерал Фан Ван Зянг провёл переговоры на высоком уровне с министром обороны Японии
Он подчеркнул, что Вьетнам неизменно рассматривает Японию как одного из своих ведущих и долгосрочных партнёров, поддерживает её всё более активную роль и вклад в обеспечение мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире. Генерал выразил надежду на дальнейшее тесное взаимодействие в целях реализации курса двух стран на укрепление стратегической самостоятельности. По его словам, визит Премьер-министра Японии во Вьетнам в мае текущего года придал новый импульс двусторонним отношениям и открыл дополнительные возможности для сотрудничества. Он также выразил уверенность, что Кихара Минору продолжит содействовать дальнейшему развитию дружественных отношений между двумя странами в целом и двустороннего оборонного сотрудничества в частности.
Генеральный секретарь Кабинета министров Кихара Минору подтвердил, что Япония неизменно придаёт большое значение развитию сотрудничества с Вьетнамом в рамках Всеобъемлющего стратегического партнёрства во имя мира и процветания в Азии и во всём мире.
В тот же день генерал Фан Ван Зянг и министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми провели переговоры на высоком уровне в штаб-квартире Министерства обороны Японии.
Генерал Фан Ван Зянг отметил, что его официальный визит проходит на фоне поступательного развития отношений между двумя странами по всем направлениям. Он подчеркнул, что визит предоставляет сторонам возможность конкретизировать договорённости, достигнутые руководителями двух государств в сфере обороны, укрепить доверительные, тесные, практические и эффективные связи между двумя министерствами обороны и вывести двустороннее оборонное сотрудничество на уровень, соответствующий Всеобъемлющему стратегическому партнёрству Вьетнама и Японии.
Генерал армии подтвердил, что Вьетнам последовательно придерживается независимого и самостоятельного внешнеполитического курса, политики многосторонности и диверсификации международных отношений, а также оборонной политики «четырёх нет». Касаясь ситуации в Восточном море, он вновь заявил, что Вьетнам неизменно выступает за урегулирование споров и разногласий исключительно мирными средствами на основе международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС), полную реализацию Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC) и скорейшее заключение действенного и эффективного Кодекса поведения сторон в Восточном море (COC).
Генерал армии поблагодарил Правительство Японии за поддержку Вьетнама в преодолении последствий войны, а Министерство обороны Японии – за ежегодное предоставление стипендий по военным специальностям для офицеров МНО Вьетнама. Он выразил надежду, что японская сторона продолжит предоставлять имеющиеся стипендии, расширит направления подготовки и увеличит квоты на обучение вьетнамских военнослужащих по программам высшего и послевузовского образования в области науки, технологий и инженерии. Со своей стороны МНО Вьетнама готово принимать японских слушателей на международные курсы для руководящего состава оборонной сферы и курсы вьетнамского языка в военных академиях и учебных заведениях страны.
По этому случаю генерал армии пригласил руководство Министерства обороны, Сил самообороны и предприятия оборонной промышленности Японии принять участие в Третьей Вьетнамской международной выставке обороны, которая состоится в декабре 2026 года.
Министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми тепло приветствовал генерала Фан Ван Зянга и делегацию высокого уровня МНО Вьетнама. Он подчеркнул, что Вьетнам является важным партнёром Японии в деле поддержания мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Министр Коидзуми напомнил об официальном визите Премьер-министра Японии Санаэ Такаити во Вьетнам в мае 2026 года, в ходе которого была объявлена инициатива «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» (FOIP), о своей встрече с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом на полях 23-го Диалога «Шангри-Ла» в Сингапуре, а также об официальном визите во Вьетнам начальника Объединённого штаба Сил самообороны Японии генерала Утикуры Хироаки в июне текущего года. По его словам, эти контакты свидетельствуют о динамичном развитии отношений между двумя странами.
Он подчеркнул, что в условиях всё более сложной международной обстановки укрепление связей между министерствами обороны приобретает особое значение, и подтвердил готовность Министерства обороны Японии совместно с МНО Вьетнама эффективно реализовывать достигнутые договорённости.
Также 13 июля генерал Фан Ван Зянг посетил Колледж Объединённого штаба Сил самообороны Японии и провёл там рабочую встречу. Делегацию встретили заместитель министра обороны Японии Миядзаки Масахиса, начальник учебного заведения вице-адмирал Такада Тэцуя, а также представители высшего командования различных видов Сил самообороны Японии.
Ранее, 12 июля, генерал армии Фан Ван Зянг встретился с сотрудниками Посольства Вьетнама и представителями вьетнамской общины в Японии. Во время встречи представители общины рассказали о достигнутых результатах и выразили желание и впредь вносить вклад в развитие Родины. Генерал Фан Ван Зянг выразил удовлетворение ростом и укреплением вьетнамской общины в Японии, а также высоко оценил её активный вклад и неизменную поддержку Отечества.