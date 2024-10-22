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Генерал Лыонг Кыонг был избран Призидентом Вьетнама
В ходе церемонии проведения присяги перед НС, соотечественниками и избирателями по всей стране Президент СРВ Лыонг Кыонг подтвердил: «Под священным красным флагом с желтой звездой Отечества, перед Национальным собранием, соотечественниками и избирателями по всей стране, я, Лыонг Кыонг, Президент Социалистической Республики Вьетнам, приношу присягу: быть абсолютно преданным Отечеству, народу и Конституции Социалистической Республики Вьетнам, стремиться успешно выполнять задачи, поставленные Партией, Государством и народом».