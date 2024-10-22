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НОВОСТИ

Генерал Лыонг Кыонг был избран Призидентом Вьетнама

Во второй половине дня 21 октября на 8-й сессии Национального собрания (НС) 15-го созыва под председательством Председателя НС Чан Тхань Мана НС 15-го созыва избрало генерала Лыонг Кыонга, Постоянного секретаря Секретариата ЦК КПВ 13-го созыва, Президентом Социалистической Республики Вьетнам на срок 2021 - 2026 гг.
  Президент государства Лыонг Кыонг принимает присягу перед Национальным собранием, соотечественниками и избирателями по всей стране 21 октября. Фото: ВИA  
«За» проголосовали 440 депутатов (91,67% от общего числа депутатов НС).

В ходе церемонии проведения присяги перед НС, соотечественниками и избирателями по всей стране Президент СРВ Лыонг Кыонг подтвердил: «Под священным красным флагом с желтой звездой Отечества, перед Национальным собранием, соотечественниками и избирателями по всей стране, я, Лыонг Кыонг, Президент Социалистической Республики Вьетнам, приношу присягу: быть абсолютно преданным Отечеству, народу и Конституции Социалистической Республики Вьетнам, стремиться успешно выполнять задачи, поставленные Партией, Государством и народом».

ВИА/ИЖВ

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