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Генерал-губернатор: Папуа-Новая Гвинея хочет улучшить отношения с Вьетнамом
Он подтвердил, что Папуа-Новая Гвинея высоко оценивает внешнюю политику Вьетнама, а также его роль и положение в Индо-Тихоокеанском регионе и на международной арене. Генерал-губернатор выразил пожелание, чтобы две страны улучшили свои отношения и сосредоточились на экономическом сотрудничестве и реагировании на изменение климата.
Он предложил правительствам двух стран обменяться опытом в построении независимой и самостоятельной экономики и международной интеграции.
Генерал-губернатор также выразил желание посетить Вьетнам, когда две страны будут отмечать 35-летие установления дипломатических отношений в 2024 году.
По этому случаю посол Нгуен Тат Тхань нанес визиты вежливости некоторым лидерам Папуа-Новой Гвинеи.
На встрече с Нгуен Тат Тханем исполняющий обязанности премьер-министра Джон Россо подчеркнул, что правительство Папуа-Новой Гвинеи выступает за расширение отношений с Вьетнамом. По его словам, страна рассматривает возможность открытия дипломатических и торговых представительств в Ханое и готова обмениваться делегациями с Вьетнамом на всех уровнях.
Дж. Россо сказал, что страна рассмотрит возможность предоставления гражданства вьетнамским гражданам, которые желают внести долгосрочный вклад в Папуа-Новую Гвинею.
Посол Вьетнама также встретился с министром международной торговли и инвестиций Ричардом Мару, который сообщил, что планирует посетить Вьетнам в этом году, чтобы определить области практического сотрудничества и найти возможности торгового обмена между двумя странами.
На этих встречах Нгуен Тат Тхань поздравил Папуа-Новую Гвинею с ее социально-экономическими достижениями, особенно с важными изменениями, признанными Международным валютным фондом (МВФ) и Азиатским банком развития (АБР), а также с ключевыми экономическими и инфраструктурными проектами, которые страна планирует реализовать.
Посол приветствовал результаты сотрудничества двух стран за последние 30 лет и поблагодарил Папуа-Новую Гвинею за поставки Вьетнаму вакцины против COVID-19 в сентябре 2021 года.
Посол Нгуен Тат Тхань предложил обеим сторонам рассмотреть и ускорить реализацию Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области рыболовства, подписанного в 2017 году, и в то же время способствовать переговорам по соглашениям о сотрудничестве в потенциальных областях.
В ходе визита в Порт-Морсби Нгуен Тат Тхань также встретился с представителями вьетнамской общины, живущими и работающими в Папуа-Новой Гвинее.