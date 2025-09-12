Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Генерал-губернатор Австралии посетила вьетнамский контингент миротворческих сил ООН

Сэм Мостин отметила, что на протяжении более 14 лет Австралия и Вьетнам являются тесными партнёрами в области миротворчества.
  Генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин пообщалась с военнослужащими вьетнамских миротворческих сил ООН. Фото: ВИА  
Во второй половине дня 12 сентября в городе Хошимин, в рамках государственного визита во Вьетнам, генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин посетила и пообщалась с военнослужащими вьетнамских миротворческих сил ООН, а также с офицерами и сотрудниками Военно-медицинского госпиталя № 175 (Министерство национальной обороны Вьетнама).

В программе приняли участие постоянный заместитель министра национальной обороны, генерал-полковник Нгуен Чыонг Тханг, и заместитель председателя Народного комитета города Хошимин Нгуен Мань Кыонг.

Выступая перед вьетнамскими миротворцами, готовящимися отправиться для выполнения миссии в составе Миссии ООН в Южном Судане, Сэм Мостин отметила, что на протяжении более 14 лет Австралия и Вьетнам являются тесными партнёрами в области миротворчества. В частности, сотрудничество с Военно-медицинским госпиталем № 175 началось ещё в 2014 году и непрерывно развивается. Повышение уровня отношений до всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2024 году создало условия для дальнейшего расширения и укрепления взаимодействия в сфере обороны.

Вклад вьетнамских миротворцев в Южном Судане и других миссиях ООН имеет особое значение, вносит весомый вклад в дело мира и глобальной безопасности. Успехи вьетнамских миротворческих сил также отражают высокий уровень подготовки и профессиональных стандартов Народной армии Вьетнама при участии в международных миссиях. Австралия гордится тем, что сопровождает и содействует дальнейшему развитию этих достижений.

Сэм Мостин сообщила, что в прошлом месяце Австралия передала Управлению миротворческих сил Вьетнама технику для поддержки подготовки и обеспечения наилучшей готовности вьетнамских миротворцев перед их отправкой на сложные и ответственные миссии. В течение ближайших 10 дней Австралия продолжит оказывать содействие в осуществлении авиаперевозки 7-го эшелона Полевого госпиталя 2-го уровня Вьетнама для выполнения миссии в составе ООН в Южном Судане.
Генерал-майор Чан Куок Вьет, директор Военно-медицинского госпиталя № 175, поблагодарил Австралию за практическую помощь госпиталю в целом и вьетнамским миротворцам в частности, особенно в сфере военной и гражданской медицины, предоставление оборудования, содействие транспортировке персонала и техники полевых госпиталей второго уровня в миссию Южного Судана.

Госпиталь № 175 подтвердил приверженность активному участию в программах сотрудничества с Австралией, с акцентом на подготовку специалистов, повышение уровня владения английским языком, медицинскую подготовку и миротворческую деятельность; выразил уверенность, что благодаря прочному сотрудничеству и дружбе Вьетнама и Австралии в сфере обороны и военной медицины партнёрство будет и впредь успешно развиваться, внося конкретный вклад в мир, стабильность в регионе и здоровье народов двух стран.

В тот же день генерал-губернатор Австралии Сэм Мостин провела переговоры с секретарём ЦК партии, секретарём Городского партийного комитета Хошимина Чан Лыу Куангом. В ходе визита и работы в Хошимине Сэм Мостин также встретилась и пообщалась со студентами Международного университета RMIT Вьетнам – кампус Южный Сайгон.

ИЖВ/ВИА

