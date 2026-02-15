Генерал армии Фан Ван Зянг принял помощника государственного секретаря США Майкла Десомбре

Генерал армии Фан Ван Зянг принимает помощника государственного секретаря США Майкла Джорджа Десомбре. Фото: qdnd.vn



В ходе встречи генерал армии Фан Ван Зянг подчеркнул, что Вьетнам всегда рассматривает США как одного из важных партнёров, особенно в сфере экономики и торговли; выразил надежду на дальнейшее развитие сотрудничества на основе равенства, взаимной выгоды, уважения международного права, независимости, суверенитета, территориальной целостности и политической системы, внося вклад в поддержание безопасности, мира, стабильности и развития в регионе и мире.





Генерал армии Фан Ван Зянг отметил, что в последнее время оборонное сотрудничество между двумя странами эффективно развивается по ряду направлений: обмен делегациями различных уровней, диалог и консультации, преодоление последствий войны, подготовка кадров, участие в миротворческих операциях ООН, взаимодействие видов и родов войск, сотрудничество пограничных сил, береговой охраны и оборонной промышленности.





Пользуясь случаем, генерал армии Фан Ван Зянг выразил благодарность США за поддержку в ликвидации последствий войны во Вьетнаме, включая разминирование, устранение последствий применения химических веществ/диоксина, а также поиск, эксгумацию и идентификацию останков вьетнамских военнослужащих, погибших, пропавших без вести в ходе войны.





Он предложил сторонам и далее продвигать сотрудничество на основе подписанных соглашений и договорённостей между руководством министерств обороны двух стран. Министерство обороны Вьетнама продолжает уделять приоритетное внимание сотрудничеству по преодолению последствий войны; выразило надежду, что США продолжат реализацию своих обязательств в этой сфере, включая дополнительное выделение 130 млн долларов США на проект по ликвидации загрязнения диоксином в районе аэропорта Биенхоа.





Подчеркнув, что Вьетнам продолжит тесное взаимодействие и создание максимально благоприятных условий для поиска пропавших без вести американских военнослужащих (MIA), генерал армии Фан Ван Зянг выразил надежду, что США активизируют обмен информацией, документами и реликвиями, связанными с вьетнамскими военнослужащими, погибшими и пропавшими без вести. Он также выразил надежду, что помощник государственного секретаря США в рамках своих полномочий продолжит поддерживать дальнейшее практическое и эффективное развитие двустороннего оборонного сотрудничества.





Со своей стороны Майкл Десомбре поблагодарил генерала армии Фан Ван Зянга за приём делегации и поздравил Вьетнам с традиционным Новым годом Бинь Нго.





Отметив успешное развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития между Вьетнамом и США, включая оборонное взаимодействие, Майкл Десомбре подтвердил, что Государственный департамент США поддерживает Вьетнам в деле ликвидации последствий войны и идентификации вьетнамских военнослужащих, пропавших без вести.