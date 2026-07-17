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Генерал армии Фан Ван Зянг принял Министра, Генерального секретаря Правительства Мавритании

Во второй половине дня 16 июля в Ханое, в штаб-квартире Правительства, член Политбюро, Заместитель Премьер-министра, Министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг принял Министра, Генерального секретаря Правительства Мавритании Моктара Аль-Хуссейну Лама, находящегося с первым официальным визитом во Вьетнаме.
  Министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг проводит переговоры с Министром, Генеральным секретарём Правительства Исламской Республики Мавритания Моктаром Аль-Хуссейну Ламом. Фото: Ан Данг/ВИА  
Министр Ле Хоай Чунг поздравил Мавританию с достижениями последних лет, особенно в области диверсификации экономики, повышения уровня жизни населения, а также с успешным выполнением функций председателя Африканского союза в 2024–2025 годах.

Подчеркнув, что Вьетнам неизменно высоко ценит традиционные дружественные отношения с африканскими государствами, включая Мавританию, министр предложил активизировать обмен делегациями на всех уровнях, прежде всего на высшем, а также создать механизм политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран.

Ле Хоай Чунг отметил, что Вьетнам располагает высококвалифицированными специалистами в области сельского хозяйства, образования и здравоохранения, а вьетнамские предприятия обладают значительным опытом инвестиций в горнодобывающую промышленность, телекоммуникации и нефтегазовый сектор в странах Африки. Эти направления, по его словам, могут стать прочной основой для расширения двустороннего сотрудничества.

Министр, Генеральный секретарь Правительства Мавритании Моктар Аль-Хуссейну Лам выразил удовлетворение возможностью впервые посетить Вьетнам, передал послание Президента Мавритании Мохамеда ульд Газуани Генеральному секретарю ЦК КПВ, Президенту государства То Ламу и поблагодарил министра Ле Хоай Чунга за тёплый и радушный приём.

Высоко оценив достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии и взаимодействие двух стран на многосторонних площадках, Моктар Аль-Хуссейну Лам подчеркнул, что Мавритания придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом и выразил уверенность, что нынешний визит откроет новый этап развития двустороннего сотрудничества.

Он поддержал предложения вьетнамской стороны и заверил, что проинформирует профильные министерства и ведомства Мавритании, прежде всего Министерство иностранных дел, для координации работы с Вьетнамом с целью достижения конкретных результатов в развитии двусторонних отношений.

Отметив, что обе страны обладают протяжённой береговой линией, министр также предложил изучить возможности сотрудничества в сфере устойчивого развития аквакультуры.

Главы внешнеполитических ведомств договорились и далее укреплять традиционное взаимодействие на многосторонних площадках, включая Международную организацию Франкофонии, а также расширять практическое сотрудничество с АСЕАН и Африканским союзом в интересах народов двух стран, а также во имя мира, стабильности и развития в соответствующих регионах и во всём мире.

ИЖВ/ВИА

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