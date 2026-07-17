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Генерал армии Фан Ван Зянг принял Министра, Генерального секретаря Правительства Мавритании
Говоря о взаимодействии с африканскими государствами, Фан Ван Зянг выразил надежду, что Мавритания станет мостом для продвижения практического сотрудничества между Вьетнамом и Африканским союзом (АС), а также обозначил ряд направлений по укреплению двусторонних отношений. В политико-дипломатической сфере, по его словам, сторонам необходимо активизировать обмен делегациями, прежде всего на высоком уровне. Он также предложил рассмотреть возможность создания механизма сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран и продолжить взаимную поддержку на многосторонних форумах.
В экономической сфере, учитывая взаимодополняющий характер экономик и конкурентные преимущества обеих стран, Фан Ван Зянг отметил необходимость активизации мероприятий по продвижению торговли и инвестиций, а также расширения доступа товаров на рынки двух государств.
Кроме того, Вьетнаму и Мавритании следует конкретизировать потенциал сотрудничества в области рыболовства и энергетики, опираясь на преимущества их протяжённых морских побережий. Он также рассказал о предпринимаемых Вьетнамом усилиях по модернизации и цифровой трансформации деятельности правительства с целью повышения эффективности государственного управления и подтвердил готовность Вьетнама поделиться этим опытом с Мавританией.
Министр, Генеральный секретарь Правительства Мавритании выразил удовлетворение возможностью посетить Вьетнам — страну Президента Хо Ши Мина. Он подчеркнул, что Вьетнам является предметом гордости для народов, прошедших через войны за независимость, служит примером успешного социально-экономического развития, повышения уровня жизни населения и ответственного вклада в деятельность международного сообщества.
Поблагодарив Фан Ван Зянга за предложения по развитию двустороннего сотрудничества, Моктар Аль-Хуссейну Лам заявил, что доложит их Президенту Мавритании, чтобы мавританская сторона в ближайшее время представила официальный ответ на инициативы Вьетнама.