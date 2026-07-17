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Генерал армии Фан Ван Зянг принял Министра, Генерального секретаря Правительства Мавритании

Во второй половине дня 16 июля в Ханое, в штаб-квартире Правительства, член Политбюро, Заместитель Премьер-министра, Министр национальной обороны Вьетнама генерал армии Фан Ван Зянг принял Министра, Генерального секретаря Правительства Мавритании Моктара Аль-Хуссейну Лама, находящегося с первым официальным визитом во Вьетнаме.
  Генерал армии Фан Ван Зянг выразил надежду, что Мавритания станет связующим звеном в развитии практического сотрудничества между Вьетнамом и Африканским союзом (АС). Фото: baochinhphu.vn  
Отметив результаты переговоров Министра Моктара Аль-Хуссейну Лама с Министром иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунгом, состоявшихся утром того же дня, Фан Ван Зянг высоко оценил визит мавританской делегации и выразил надежду, что он будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества.

Говоря о взаимодействии с африканскими государствами, Фан Ван Зянг выразил надежду, что Мавритания станет мостом для продвижения практического сотрудничества между Вьетнамом и Африканским союзом (АС), а также обозначил ряд направлений по укреплению двусторонних отношений. В политико-дипломатической сфере, по его словам, сторонам необходимо активизировать обмен делегациями, прежде всего на высоком уровне. Он также предложил рассмотреть возможность создания механизма сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран и продолжить взаимную поддержку на многосторонних форумах.

В экономической сфере, учитывая взаимодополняющий характер экономик и конкурентные преимущества обеих стран, Фан Ван Зянг отметил необходимость активизации мероприятий по продвижению торговли и инвестиций, а также расширения доступа товаров на рынки двух государств.

Кроме того, Вьетнаму и Мавритании следует конкретизировать потенциал сотрудничества в области рыболовства и энергетики, опираясь на преимущества их протяжённых морских побережий. Он также рассказал о предпринимаемых Вьетнамом усилиях по модернизации и цифровой трансформации деятельности правительства с целью повышения эффективности государственного управления и подтвердил готовность Вьетнама поделиться этим опытом с Мавританией.

Министр, Генеральный секретарь Правительства Мавритании выразил удовлетворение возможностью посетить Вьетнам — страну Президента Хо Ши Мина. Он подчеркнул, что Вьетнам является предметом гордости для народов, прошедших через войны за независимость, служит примером успешного социально-экономического развития, повышения уровня жизни населения и ответственного вклада в деятельность международного сообщества.

Поблагодарив Фан Ван Зянга за предложения по развитию двустороннего сотрудничества, Моктар Аль-Хуссейну Лам заявил, что доложит их Президенту Мавритании, чтобы мавританская сторона в ближайшее время представила официальный ответ на инициативы Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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