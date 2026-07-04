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Генерал армии Фан Ван Занг выразил признательность военнослужащим, участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле

3 июля генерал армии Фан Ван Занг, член Политбюро, заместитель Премьер-министра, министр национальной обороны, направил письмо с выражением признательности офицерам и военнослужащим-профессионалам, участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле.
  Вьетнамские спасатели ведут поиск пострадавших под завалами. Фото: ВИА  
ВИА с уважением представляет полный перевод текста письма.

«Дорогим офицерам и военнослужащим-профессионалам, участвующим в ликвидации последствий землетрясения в Венесуэле.

Дорогие товарищи!

В ночь на 24 июня 2026 года в Венесуэле произошло двойное мощное землетрясение, повлёкшее тяжёлые человеческие жертвы и значительный материальный ущерб. Следуя благородной традиции вьетнамского народа — взаимной поддержки и сострадания, воплощённой в пословице «любить людей так же, как самого себя», руководствуясь духом: «Вьетнам является другом, надёжным партнёром, а также активным и ответственным членом международного сообщества», откликнувшись на призыв временного Президента Венесуэлы и выполняя указания руководителей Партии, Государства, Центральной военной комиссии, Министерство национальной обороны приняло решение направить в Венесуэлу 82 офицеров и военнослужащих-профессионалов вместе с техникой, материальными средствами и служебными собаками для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.

На подготовку и выполнение задачи было отведено крайне мало времени, расстояние переброски оказалось значительным, условия проживания, быта и работы были тяжёлыми, а продолжающиеся повторные подземные толчки создавали серьёзную угрозу для личного состава. Однако, проявив мужество, профессионализм, чувство ответственности, твёрдую волю и решимость, а также используя опыт участия в ликвидации последствий разрушительных землетрясений за рубежом, вы действовали наперегонки со временем, дорожили каждым часом и каждой минутой, преодолели все трудности, лишения и опасности, в тесном взаимодействии с компетентными органами принимающей страны своевременно развернули силы и средства для проведения поисково-спасательных работ, извлекли из-под завалов десятки пострадавших и передали их властям Венесуэлы, одновременно активно оказывая медицинскую помощь непосредственно в районе бедствия и обеспечивая абсолютную безопасность личного состава. Эти результаты ярко свидетельствуют о высоком духе интернационализма, лучших традициях вьетнамского народа и благородных качествах Солдата Дядюшки Хо на международной арене.

Центральная военная комиссия и Министерство национальной обороны отмечают, выражают признательность и высоко оценивают чувство ответственности и достигнутые вами результаты. Надеюсь, что вы и впредь будете ещё выше нести славные традиции «Решительно сражаться — решительно побеждать» героической Вьетнамской народной армии, ещё крепче сплачивать ряды, тесно взаимодействовать, добиваться новых коллективных успехов, действовать с ещё большей самоотдачей, проявлять ещё больше находчивости, инициативы и решительности, чтобы спасти как можно больше людей, оправдать ожидания Государства и народа Венесуэлы и при этом обеспечить абсолютную безопасность личного состава. Народ всей страны, а также кадры и военнослужащие всей армии всегда гордятся вами и неизменно поддерживают вас.

Желаю вам крепкого здоровья, мира, счастья и новых успехов.

С братским приветом и пожеланием новых побед!»

ИЖВ/ВИА

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