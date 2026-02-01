Генерал армии Нгуен Тан Кыонг принял Командующего Королевскими ВМС Австралии

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг и вице-адмирал Марк Хаммонд во время встречи.

На встрече генерал армии Нгуен Тан Кыонг подчеркнул, что Вьетнам всегда придаёт большое значение отношениям с Австралией. Официальное повышение уровня двусторонних отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства в марте 2024 года стало важной вехой, создавшей благоприятные условия для дальнейшего расширения сотрудничества во всех сферах, включая оборону.

Он отметил, что в последнее время на основе Меморандума о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству 2010 года и Совместного заявления о видении по развитию оборонного сотрудничества 2018 года взаимодействие между Вьетнамом и Австралией в оборонной сфере активно развивается по таким направлениям, как обмен делегациями; диалог и консультации; подготовка кадров; участие в миротворческих операциях ООН; сотрудничество между родами и видами войск; ликвидация последствий войны; а также многостороннее оборонное сотрудничество, в особенности в рамках ADMM+ (Совещание министров обороны АСЕАН с партнёрами).

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг высоко оценил эффективные результаты сотрудничества между ВМСдвух стран, в том числе визиты вежливости, участие в механизмах диалога, обучение английскому языку и специализированную подготовку. Руководствуясь указаниями высшего руководства и министерств обороны обеих стран, он выразил надежду на дальнейшее тесное взаимодействие с целью углубления сотрудничества между родами войск и создания благоприятных условий для двустороннего военно-морского сотрудничества, сосредоточив внимание на ряде ключевых направлений: расширение обмена делегациями и консультаций для укрепления взаимопонимания и доверия; усиление сотрудничества в области подготовки кадров и обмена информацией и опытом; поисково-спасательные операции и помощь при чрезвычайных ситуациях.

По этому случаю генерал армии Нгуен Тан Кыонг направил официальное приглашение руководству оборонного ведомства и Королевских ВМС Австралии, а также австралийским оборонным предприятиям принять участие в 3-й Международной оборонной выставке во Вьетнаме.

Вице-адмирал Марк Хаммонд поблагодарил генерала армии Нгуен Тан Кыонга за тёплый приём и проинформировал о положительных результатах взаимодействия между командованиями ВМС двух стран. Он подчеркнул, что 2026 год станет важной вехой, открывающей новые возможности для сотрудничества между министерствами обороны в целом и военно-морскими силами двух стран в частности, что будет способствовать дальнейшему развитию и повышению эффективности двусторонних отношений.