НОВОСТИ

Генерал армии Нгуен Тан Кыонг встретился с министром Революционных вооружённых сил Кубы

Днём 3 сентября в здании Министерства обороны генерал армии Нгуен Тан Кыонг, член Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), постоянный член Центрального военного совета, начальник Генштаба Народной армии Вьетнама, заместитель министра обороны, провёл встречу с генерал-полковником Альваро Лопесом Мьейрой, членом Политбюро, министром Революционных вооружённых сил Кубы, находящимся с официальным визитом во Вьетнаме.
  Сцена встречи. Фото: qdnd.vn  
Генерал Нгуен Тан Кыонг подчеркнул, что Вьетнам и Куба – братские социалистические страны, связанные узами солидарности и сплочённости в деле борьбы за национальную независимость, строительства и развития государства. На протяжении 65 лет отношения двух стран выдержали все испытания времени, став образцом в международных отношениях – чистыми, верными и по-настоящему уникальными.

С глубоким волнением генерал Нгуен Тан Кыонг передал 4-ю и 5-ю серии документального фильма «Два сердца – одно биение» в дар Кубе, напомнив, что это не просто очередной фильм, а результат единого стремления к независимости, свободе, миру и развитию, выраженный в сердцах двух народов.

Выразив искреннее сочувствие трудностям и вызовам, с которыми сталкивается братский кубинский народ из-за блокады, санкций, а также череды катастроф и стихийных бедствий в последнее время, генерал Нгуен Тан Кыонг заверил: Партия, Государство, народ и Народная армия Вьетнама всегда готовы оказывать Кубе всестороннюю поддержку в пределах своих возможностей. Проходящая программа «65 лет верной дружбы Вьетнам – Куба» вновь подтверждает глубину чувств между народами двух стран и несёт мощный сигнал международным друзьям: «Вьетнам всегда рядом с Кубой, как и Куба всегда рядом с Вьетнамом».

Генерал Нгуен Тан Кыонг отметил, что в ближайшее время, на основе достигнутых договорённостей и подписанных документов, Генеральный штаб Народной армии Вьетнама будет активно направлять органы и подразделения к всесторонней реализации Трёхлетнего плана сотрудничества в сфере обороны на 2026–2028 годы; а также способствовать установлению побратимских связей между соответствующими структурами и подразделениями, исходя из условий и возможностей каждой стороны, что будет способствовать укреплению обороноспособности армии в новых условиях.

Передав самые тёплые поздравления генералу Нгуен Тан Кыонгу и всем генералам, офицерам и солдатам Народной армии Вьетнама по случаю 80-летия Августовской революции и Национального праздника Социалистической Республики Вьетнам, генерал-полковник Альваро Лопес Мьейра отметил, что делегация Кубы глубоко впечатлена и тронута могучим национальным духом и патриотизмом вьетнамского народа.

В ходе обсуждения вопросов военного сотрудничества между двумя странами генерал-полковник Альваро Лопес Мьейра выразил надежду на дальнейшее продвижение совместных проектов в областях, где обе стороны обладают потенциалом и потребностями. При этом он подчеркнул, что лично приложит все усилия для дальнейшего укрепления тесных связей между армиями Кубы и Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

