Генерал армии Нгуен Тан Кыонг встретился с министром Революционных вооружённых сил Кубы
С глубоким волнением генерал Нгуен Тан Кыонг передал 4-ю и 5-ю серии документального фильма «Два сердца – одно биение» в дар Кубе, напомнив, что это не просто очередной фильм, а результат единого стремления к независимости, свободе, миру и развитию, выраженный в сердцах двух народов.
Выразив искреннее сочувствие трудностям и вызовам, с которыми сталкивается братский кубинский народ из-за блокады, санкций, а также череды катастроф и стихийных бедствий в последнее время, генерал Нгуен Тан Кыонг заверил: Партия, Государство, народ и Народная армия Вьетнама всегда готовы оказывать Кубе всестороннюю поддержку в пределах своих возможностей. Проходящая программа «65 лет верной дружбы Вьетнам – Куба» вновь подтверждает глубину чувств между народами двух стран и несёт мощный сигнал международным друзьям: «Вьетнам всегда рядом с Кубой, как и Куба всегда рядом с Вьетнамом».
Генерал Нгуен Тан Кыонг отметил, что в ближайшее время, на основе достигнутых договорённостей и подписанных документов, Генеральный штаб Народной армии Вьетнама будет активно направлять органы и подразделения к всесторонней реализации Трёхлетнего плана сотрудничества в сфере обороны на 2026–2028 годы; а также способствовать установлению побратимских связей между соответствующими структурами и подразделениями, исходя из условий и возможностей каждой стороны, что будет способствовать укреплению обороноспособности армии в новых условиях.
Передав самые тёплые поздравления генералу Нгуен Тан Кыонгу и всем генералам, офицерам и солдатам Народной армии Вьетнама по случаю 80-летия Августовской революции и Национального праздника Социалистической Республики Вьетнам, генерал-полковник Альваро Лопес Мьейра отметил, что делегация Кубы глубоко впечатлена и тронута могучим национальным духом и патриотизмом вьетнамского народа.
В ходе обсуждения вопросов военного сотрудничества между двумя странами генерал-полковник Альваро Лопес Мьейра выразил надежду на дальнейшее продвижение совместных проектов в областях, где обе стороны обладают потенциалом и потребностями. При этом он подчеркнул, что лично приложит все усилия для дальнейшего укрепления тесных связей между армиями Кубы и Вьетнама.