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Генеральный секретаь ЦК КПВ, Президент государства То Лам принял участие в открытии мемориальной доски в честь президента Хо Ши Мина во французском городе
Выступая на мероприятии, То Лам высоко оценил то, что город рассматривает эту мемориальную доску как объект наследия, и поблагодарил французский народ, верных друзей Вьетнама, которые всегда стремились сохранить исторические места, знаменующие путь президента Хо Ши Мина по стране.
Он подчеркнул, что президент Хо Ши Мин, яркий пример духа и особенностей вьетнамского народа, признанный ЮНЕСКО Герой национального освобождения и великий деятель культуры Вьетнама и всего мира, оставил драгоценное наследие, принадлежащее к общей памяти, которую все обязаны чтить и сохранять.
Недавно открытая мемориальная доска станет местом памяти для вьетнамского народа, а также для всех народов, которые стремятся к миру и независимости. Это также одно из доказательств, связывающих исторические отношения между Вьетнамом и Францией, сказал вьетнамский топ-лидер, подчеркнув растущие отношения между двумя странами через взлеты и падения в истории и вклад президента Хо Ши Мина в развитие этих связей.
Он выразил надежду, что Сент-Адресс будет проводить больше мероприятий по обмену и сотрудничеству с вьетнамскими городами, способствуя укреплению двустороннего многостороннего сотрудничества на всех уровнях, а также расширению межличностных и культурных обменов между двумя странами.
В свою очередь, мэр Сент-Адресса Юбер Дежан де ла Бати отметил, что мемориальная доска призвана оставить исторический след не только во Вьетнаме, но и во Франции. Она способствует выражению чувств, дружбы и солидарности жителей города Сент-Адресс в частности и французского народа в целом по отношению к президенту Хо Ши Мину и вьетнамскому народу, сказал он.
Ранее генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам посетил мэрию Сент-Адресса и сделал там запись в мемориальной книге, выразив уверенность, что на основе общей истории и благородных человеческих ценностей, оставленных президентом Хо Ши Мином, традиционные связи и тесное сотрудничество между Вьетнамом и Францией в целом и с городом Сент-Адресс в частности будут все больше укрепляться и развиваться.