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Генеральный секретаь ЦК КПВ, Президент государства То Лам посетил Гавр, встретился с мэром города

6 октября в рамках своего официального визита во Францию генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам посетил Гавр и встретился с мэром французского города Эдуаром Филиппом.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам (слева) встречается с мэром Гавра Эдуаром Филиппом. Фото: ВИA  
Поздравив руководство и жителей города с их достижениями в превращении Гавра в одни из важных ворот для мировой морской торговли, То Лам напомнил, что Гавр - это и место, хранящее след революционной жизни покойного президента Хо Ши Мина, и яркий символ двусторонней дружбы между двумя странами, и драгоценное наследие, демонстрирующее тесную историческую связь между Вьетнамом и Францией.

То Лам высоко оценил позитивный вклад Филиппа, занимавшего пост премьер-министра Франции с мая 2017 по июль 2020 года, в традиционную дружбу и многогранное сотрудничество между двумя странами.

Он выразил свою радость в связи с развитием сотрудничества между Гавром и центральным городом Вьетнама Данангом, что способствует укреплению и расширению сотрудничества французского города с вьетнамскими населенными пунктами в таких областях, как обмен между людьми, развитие морских портов, логистика и морской транспорт, защита морской среды и морские технологии.

Мэр Гавра выразил особую привязанность к стране и народу Вьетнама и глубокое восхищение президентом Хо Ши Мином. Он вспомнил хорошие воспоминания о своих визитах во Вьетнам, особенно о динамизме и быстром развитии страны, и пожелал развивать сотрудничество между Гавром и вьетнамскими населенными пунктами в области подготовки высококвалифицированных кадров, поощряя французский бизнес к продвижению инвестиций во Вьетнам, особенно в сильные районы города.

Как президент Международной ассоциации городов и портов (IACP), Филипп подтвердил, что будет поддерживать подключение портов Вьетнама к мировой портовой системе.

Обе стороны подчеркнули, что Восточное море является мировым спасательным кругом для транспортировки товаров, а также важность обеспечения мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).

Мэр Филипп неоднократно посещал Вьетнам, последний раз в ноябре 2018 года в качестве премьер-министра Франции и в феврале 2023 года в качестве мэра Гавра.

ВИА/ИЖВ

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