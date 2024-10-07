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Генеральный секретаь ЦК КПВ, Президент государства То Лам посетил Гавр, встретился с мэром города
То Лам высоко оценил позитивный вклад Филиппа, занимавшего пост премьер-министра Франции с мая 2017 по июль 2020 года, в традиционную дружбу и многогранное сотрудничество между двумя странами.
Он выразил свою радость в связи с развитием сотрудничества между Гавром и центральным городом Вьетнама Данангом, что способствует укреплению и расширению сотрудничества французского города с вьетнамскими населенными пунктами в таких областях, как обмен между людьми, развитие морских портов, логистика и морской транспорт, защита морской среды и морские технологии.
Мэр Гавра выразил особую привязанность к стране и народу Вьетнама и глубокое восхищение президентом Хо Ши Мином. Он вспомнил хорошие воспоминания о своих визитах во Вьетнам, особенно о динамизме и быстром развитии страны, и пожелал развивать сотрудничество между Гавром и вьетнамскими населенными пунктами в области подготовки высококвалифицированных кадров, поощряя французский бизнес к продвижению инвестиций во Вьетнам, особенно в сильные районы города.
Как президент Международной ассоциации городов и портов (IACP), Филипп подтвердил, что будет поддерживать подключение портов Вьетнама к мировой портовой системе.
Обе стороны подчеркнули, что Восточное море является мировым спасательным кругом для транспортировки товаров, а также важность обеспечения мира, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации в соответствии с международным правом, особенно Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).
Мэр Филипп неоднократно посещал Вьетнам, последний раз в ноябре 2018 года в качестве премьер-министра Франции и в феврале 2023 года в качестве мэра Гавра.