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Генеральный секретаь ЦК КПВ, Президент государства То Лам встретился с Президентом Мавритании в Париже

5 октября (по местному времени) в Париже генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам встретился с президентом Мавритании Мохамедом ульд Газуани, который в настоящее время является председателем Африканского союза (АС).

 

На встрече, состоявшейся в рамках его поездки во Францию на 19-й саммит Франкофонии, То Лам высоко оценил растущую традиционную дружбу и сотрудничество между двумя странами.

Он сказал, что Вьетнам всегда помнит о ценной поддержке и помощи, которую правительство и народ Мавритании оказали Вьетнаму в борьбе за национальную независимость.

Высший руководитель Вьетнама высоко оценил роль Мавритании в качестве председателя АС и поблагодарил АС за создание благоприятных условий для завершения процедуры получения Вьетнамом статуса официального наблюдателя при АС с декабря 2023 года.

В свою очередь, Газуани поздравил Вьетнам с достигнутыми на сегодняшний день успехами, назвав Вьетнам примером успеха для африканских стран, включая Мавританию. Он выразил уверенность в том, что Вьетнам станет активным мостом для сотрудничества АС-АСЕАН.

Что касается направлений развития отношений между Вьетнамом и Мавританией, стороны договорились расширять обмены делегациями и контакты на всех уровнях и по всем каналам, способствуя дальнейшему углублению политического доверия и созданию нового импульса для двустороннего сотрудничества в предстоящее время.

По этому случаю генеральный секретаь ЦК КПВ, президент государства пригласил президента Мавритании посетить Вьетнам в подходящее время.

ИЖВ/ВИА

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