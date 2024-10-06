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Генеральный секретаь ЦК КПВ, Президент государства То Лам встретился с Президентом Мавритании в Париже
На встрече, состоявшейся в рамках его поездки во Францию на 19-й саммит Франкофонии, То Лам высоко оценил растущую традиционную дружбу и сотрудничество между двумя странами.
Он сказал, что Вьетнам всегда помнит о ценной поддержке и помощи, которую правительство и народ Мавритании оказали Вьетнаму в борьбе за национальную независимость.
Высший руководитель Вьетнама высоко оценил роль Мавритании в качестве председателя АС и поблагодарил АС за создание благоприятных условий для завершения процедуры получения Вьетнамом статуса официального наблюдателя при АС с декабря 2023 года.
В свою очередь, Газуани поздравил Вьетнам с достигнутыми на сегодняшний день успехами, назвав Вьетнам примером успеха для африканских стран, включая Мавританию. Он выразил уверенность в том, что Вьетнам станет активным мостом для сотрудничества АС-АСЕАН.
Что касается направлений развития отношений между Вьетнамом и Мавританией, стороны договорились расширять обмены делегациями и контакты на всех уровнях и по всем каналам, способствуя дальнейшему углублению политического доверия и созданию нового импульса для двустороннего сотрудничества в предстоящее время.
По этому случаю генеральный секретаь ЦК КПВ, президент государства пригласил президента Мавритании посетить Вьетнам в подходящее время.