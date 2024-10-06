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Генеральный секретаь ЦК КПВ, Президент государства принял руководителей групп Airbus и Safran
Выразив свое удовольствие в связи с тем, что Airbus поставит новый самолет для VietjetAir, То Лам высоко оценил сотрудничество и поддержку Вьетнама в авиационном секторе, заявив, что Вьетнам приветствует и надеется, что Airbus будет продолжать инвестировать в свои сильные стороны, такие как аэрокосмическая промышленность, и поддерживать вьетнамских партнеров в исследовании и оценке самолетов, чтобы помочь выбрать наиболее подходящие из них и выполнять высокоэффективные полеты.
Высоко оценив обязательства Airbus по поддержке Вьетнама в повышении качества авиационной промышленности и подготовке пилотов, То Лам предложил корпорации в ближайшее время изучить и инвестировать в заводы по производству компонентов, а также присоединиться к развитию экосистемы авиационной промышленности Вьетнама.
Он также предложил, что в рамках своей деятельности во Вьетнаме, с его обширной сетью клиентов и глобальной цепочкой поставок, французская компания будет продолжать поощрять и поддерживать французские предприятия и партнеров Airbus в увеличении инвестиций во Вьетнам; помогать в развитии поддерживающих отраслей, способствовать инновациям, связанным с передачей технологий, особенно высокотехнологичных, зеленых и чистых технологий; и помогать вьетнамским предприятиям в улучшении производственных возможностей и конкурентоспособности для участия в глобальной цепочке поставок.
Сент-Экзюпери, который также является членом команды лидеров по производству коммерческих самолетов, сказал, что Airbus уже почти 30 лет сотрудничает с вьетнамскими агентствами и предприятиями, отметив, что корпорация сотрудничает с Vietjet по контракту на поставку самолетов A350, работает с Vietnam Airlines над исследованием и обновлением своего парка самолетов, а также осуществляет другие программы и проекты сотрудничества.
Он выразил желание сотрудничать с Вьетнамом, надеясь, что Вьетнам будет и впредь способствовать сотрудничеству Airbus с соответствующими организациями и предприятиями в целях устойчивого обновления и развития самолетов.
Принимая Филиппа Эрреру, исполнительного вице-президента по международным и общественным связям Группы Safran, То Лам поздравил Группу с успешным развитием бизнеса и высоко оценил ее эффективную деятельность по деловому сотрудничеству во Вьетнаме.
По словам То Лама, что касается развития авиационной инфраструктуры, Вьетнам выпустил план по реализации генерального планирования развития аэропортов на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года. Вьетнам также представил план действий по переходу к «зеленой» энергетике, направленный на сокращение выбросов углерода и метана в транспортном секторе. В стратегии развития и применения космической науки и технологии к 2030 году Вьетнам поставил цели широко использовать достижения космической науки и технологии, сосредоточив инвестиции в ключевых областях, связанных с национальной обороной, безопасностью, управлением природными ресурсами и окружающей средой, мониторингом и смягчением последствий стихийных бедствий, а также предоставлением различных услуг населению.
Он подчеркнул необходимость привлечения экспертов, организаций и транснациональных корпораций в этой области, чтобы использовать ресурсы и опыт для поддержки усилий Вьетнама по достижению этих целей.
То Лам выразил надежду, что Safran, в частности, и французские компании в целом примут участие в поддержке развития космической промышленности во Вьетнаме в ближайшее время. Он также предложил Safran взаимодействовать и координировать свои действия с Министерством науки и технологий Вьетнама для определения совместных мероприятий в ближайшем будущем.
В свою очередь, Эррера выразил гордость за сотрудничество с вьетнамскими подразделениями и корпорациями, надеясь на расширение сотрудничества во многих других областях, где группа имеет сильные стороны.