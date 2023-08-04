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Генеральный секретарь AIPA: Вьетнам вносит активный и важный вклад в повышение уровня Генассамблеи МПА АСЕАН

По случаю 44-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (AIPA-44) корреспондент ВИА в Джакарте взял интервью у генерального секретаря AIPA Сити Розаймериянти Дато Хаджи Абдул Рахман о темах и повестке дня AIPA-44, о вкладе Вьетнама в AIPA в целом и AIPA-44 в частности.
  Генеральный секретарь AIPA Сити Розаймериянты Дато Хаджи Абдул Рахман высоко оценил вклад Вьетнама в AIPA. Фото: VOV  
Генеральный секретарь AIPA Сити Розаймериянти Дато Хаджи Абдул Рахман сказала, что тема «Ответственный парламент во имя стабильной и процветающей АСЕАН» затрагивает способности парламентов стать более адаптивными в решении движущих сил. Более быстрая реакция парламента обеспечит законодательную поддержку в принятии правительствами надлежащих и оперативных решений в ответ на события и вызовы, стоящие перед регионом.

«Стабильность» относится к важности поддержания стабильности и безопасности в регионе, а также отражает твердую приверженность АСЕАН и AIPA международному порядку, основанному на правилах, путем создания благоприятных условий для диалога и сотрудничества в регионе.

Наконец, «Процветание» относится к стремлению АСЕАН обеспечить процветание для всех в регионе.

Генеральный секретарь AIPA отметил, что парламенты-члены AIPA могут многое сделать и сыграть важную роль в поддержании регионального мира, безопасности и стабильности за счет расширения сотрудничества между законодательными органами путем постоянного общения, обмена информацией и практическим опытом, поддержки существующих региональных механизмов, таких как Региональный форум АСЕАН (ARF) и Встреча министров обороны АСЕАН (ADMM), способствуя благоприятной экономической интеграции и стабильности, что является важным элементом обеспечения регионального мира и стабильности.

На AIPA-44 не только будут обсуждать различные вопросы, возникающие в регионе, но также ожидается, что результаты обсуждений послужат стратегическим вкладом в усилия правительства по созданию адаптивного АСЕАН, плучающего выгоды от своего потенциала экономического роста.

Генеральный секретарь AIPA оценила, что Вьетнам внес много важных вкладов в AIPA в целом и в AIPA-44 в частности, предоставив конструктивные комментарии и инициативы по повышению эффективности и актуальности AIPA.

Как страна с самым высоким процентом женщин в Национальном собрании, Вьетнам стал одним из лидеров в области поощрения участия женщин в политической жизни в регионе.

На AIPA-44 Вьетнам предложил 3 проекта резолюций для решения ключевых проблем региона и развития сотрудничества между парламентами-членами AIPA, демонстрируя энтузиазм по таким вопросам, как продвижение инноваций, развитие науки и технологий и цифровая трансформация, ориентированная на женщин. Активное участие и конструктивный вклад Вьетнама в заседания AIPA, в том числе в Генеральную ассамблею AIPA-44, демонстрируют приверженность Вьетнама укреплению AIPA, а также принципам и целям этой организации.

ВИА/ИЖВ

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