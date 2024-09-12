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Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, президент Лаоса Тхонглун Сисулит встретился с бывшими вьетнамскими солдатами-добровольцами

11 сентября в Ханое генеральный секретарь ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), президент Лаоса Тхонглун Сисулит встретился с бывшими вьетнамскими солдатами-добровольцами, экспертами, выпускниками в Лаосе и молодыми представителями как Вьетнама, так и Лаоса.
  Лидеры Вьетнама и Лаоса. Фото: ВИA  
На встрече также присутствовали генеральный секретарь ЦК КПВ, президент государства То Лам, а также высокопоставленные партийные и государственные руководители Вьетнама и Лаоса.

Лаосский лидер выразил свое восхищение огромным вкладом и жертвами, принесенными вьетнамскими солдатами-добровольцами и экспертами в Лаосе, подтвердив, что многие поля сражений в Лаосе несут неизгладимые следы как лаосских, так и вьетнамских солдат.

Он подчеркнул, что народы обеих стран, особенно молодое поколение, должны глубоко понимать и беречь особые отношения между Вьетнамом и Лаосом. Он назвал эту связь общим бесценным достоянием, которое необходимо постоянно культивировать, чтобы она переросла в великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество между двумя партиями, странами и народами.

Генерал-майор Хюинь Дык Хыонг, представляющий Совет по связям с вьетнамскими добровольцами и экспертами в Лаосе, поддержал слова лаосского лидера. Он выразил гордость за значительные достижения двух партий, государств и народов, а также восхищение углубляющейся солидарностью между Вьетнамом и Лаосом во всех областях.

Он подтвердил, что бывшие вьетнамские солдаты-добровольцы и эксперты в Лаосе остаются полностью преданными делу национального строительства и защиты обеих стран. Они также привержены сохранению и укреплению отношений между Вьетнамом и Лаосом.

ВИА/ИЖВ

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