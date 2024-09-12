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Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, президент Лаоса Тхонглун Сисулит встретился с бывшими вьетнамскими солдатами-добровольцами
Лаосский лидер выразил свое восхищение огромным вкладом и жертвами, принесенными вьетнамскими солдатами-добровольцами и экспертами в Лаосе, подтвердив, что многие поля сражений в Лаосе несут неизгладимые следы как лаосских, так и вьетнамских солдат.
Он подчеркнул, что народы обеих стран, особенно молодое поколение, должны глубоко понимать и беречь особые отношения между Вьетнамом и Лаосом. Он назвал эту связь общим бесценным достоянием, которое необходимо постоянно культивировать, чтобы она переросла в великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество между двумя партиями, странами и народами.
Генерал-майор Хюинь Дык Хыонг, представляющий Совет по связям с вьетнамскими добровольцами и экспертами в Лаосе, поддержал слова лаосского лидера. Он выразил гордость за значительные достижения двух партий, государств и народов, а также восхищение углубляющейся солидарностью между Вьетнамом и Лаосом во всех областях.
Он подтвердил, что бывшие вьетнамские солдаты-добровольцы и эксперты в Лаосе остаются полностью преданными делу национального строительства и защиты обеих стран. Они также привержены сохранению и укреплению отношений между Вьетнамом и Лаосом.