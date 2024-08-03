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Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, президент Лаоса поздравляет вьетнамского коллегу

Генеральный секретарь Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса (НРПЛ), президент Лаоса Тхонглун Сисулит 3 августа направил президенту государства То Ламу поздравительное письмо с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ).
  Президент Лаоса То Лам (слева) и генеральный секретарь партии, президент Лаоса Тхонглун Сисулит фотографируются вместе 11 июля 2024 года. Фото: ВИA  
Вьетнамское информационное агентство с уважением представляет перевод поздравительного письма: 

Дорогой любимый товарищ То Лам, 
От имени Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса и от себя лично я имею честь и удовольствие от всей души поздравить товарища с избранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама на заседании 13-го Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама 3 августа. 

Ваше избрание на этот важный пост отражает доверие и высокую оценку, которую партия, государство и народ Вьетнама питают к вашим способностям, богатому опыту и выдающимся достижениям в руководстве и управлении за последнее время. 

Я твердо верю, что под правильным, разумным и мудрым руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с товарищем братский вьетнамский народ продолжит добиваться еще больших успехов в деле обновления, успешно выполнит резолюцию 13-го всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, и достичь цели превращения Вьетнама в современную индустриальную страну с богатым народом, сильной страной, справедливым, демократическим и цивилизованным обществом и, в конечном счете, стать развитой страной с социалистической ориентацией. 

Я подтверждаю свою готовность стоять плечом к плечу с товарищем и руководителями партии и государства Вьетнама, чтобы продолжать укреплять и развивать лаосско-вьетнамскую, вьетнамско-лаосскую великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество более интенсивным и эффективным образом во всех областях, чтобы принести практическую пользу народам наших двух стран, а также внести вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире. 

В этот важный и значимый день желаю вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов в вашей почетной и благородной карьере. 

С уважением к Вам, 

Тхонглун Сисулит 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПАРТИИ ЛАОСА 
ПРЕЗИДЕНТ ЛАОССКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВИА/ИЖВ

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