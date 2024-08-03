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Генеральный секретарь ЦК НРПЛ, президент Лаоса поздравляет вьетнамского коллегу
Дорогой любимый товарищ То Лам,
От имени Центрального комитета Народно-революционной партии Лаоса и от себя лично я имею честь и удовольствие от всей души поздравить товарища с избранием на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама на заседании 13-го Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама 3 августа.
Ваше избрание на этот важный пост отражает доверие и высокую оценку, которую партия, государство и народ Вьетнама питают к вашим способностям, богатому опыту и выдающимся достижениям в руководстве и управлении за последнее время.
Я твердо верю, что под правильным, разумным и мудрым руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с товарищем братский вьетнамский народ продолжит добиваться еще больших успехов в деле обновления, успешно выполнит резолюцию 13-го всевьетнамского съезда Коммунистической партии Вьетнама, и достичь цели превращения Вьетнама в современную индустриальную страну с богатым народом, сильной страной, справедливым, демократическим и цивилизованным обществом и, в конечном счете, стать развитой страной с социалистической ориентацией.
Я подтверждаю свою готовность стоять плечом к плечу с товарищем и руководителями партии и государства Вьетнама, чтобы продолжать укреплять и развивать лаосско-вьетнамскую, вьетнамско-лаосскую великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество более интенсивным и эффективным образом во всех областях, чтобы принести практическую пользу народам наших двух стран, а также внести вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и во всем мире.
В этот важный и значимый день желаю вам крепкого здоровья, счастья и больших успехов в вашей почетной и благородной карьере.
С уважением к Вам,
Тхонглун Сисулит
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА НАРОДНО-РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПАРТИИ ЛАОСА
ПРЕЗИДЕНТ ЛАОССКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ