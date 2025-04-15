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Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин отдал дань уважения Президенту Хо Ши Мину
В мероприятии также приняли участие Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, член Политбюро и постоянный член Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту, секретарь ЦК КПВ, заведующий Канцелярией ЦК КПВ Ле Хоай Чунг, член ЦК КПВ, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Буй Тхань Шон.
Си Цзиньпин и высокопоставленная делегация партии и государства Китая возложили венки и почтили память Президента Хо Ши Мина, героя национального освобождения, выдающегося деятеля культуры, гениального лидера партии и народа Вьетнама, стойкого революционного солдата и близкого друга народов мира.
Вьетнам и Китай - близкие соседи, соединенные горами и реками, и их народы связывает давняя дружба. С тех пор как в 2008 году стороны создали основу для всеобъемлющего стратегического партнерства, и особенно после взаимных визитов высших руководителей двух партий и стран в последние годы, двусторонние отношения развивались быстро, всесторонне и выдающимся образом во многих областях.
Государственный визит Си Цзиньпина во Вьетнам - важное дипломатическое событие для обеих партий и стран, имеющее стратегическое значение и оказывающее долгосрочное влияние на развитие двусторонних отношений, поскольку обе страны вступают в новую эру развития.
Это четвертый визит Си Цзиньпина во Вьетнам в качестве высшего руководителя партии и государства Китая и второй - в рамках 13-го съезда Коммунистической партии Вьетнама и 20-го съезда Коммунистической партии Китая. Он также проходит в Год вьетнамско-китайского гуманитарного обмена, знаменующий 75-ю годовщину установления дипломатических отношений (1950-2025 гг.).