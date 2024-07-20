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Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель Си Цзиньпин почтил память Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга
Си Цзиньпин напомнил, что на протяжении более десяти лет он и Нгуен Фу Чонг поддерживали тесные контакты и сформировали глубокое товарищество, а в прошлом году они совместно объявили о построении китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, имеющего стратегическое значение, что стало событием эпохального значения.
Он заверил, что выдающийся вклад Нгуен Фу Чонга в отношения между двумя партиями и двумя странами, а также в дело мирового социалистического движения всегда будет оставаться в памяти.
Си Цзиньпин подчеркнул, что КПК и китайское правительство твердо поддерживают КПВ в сплочении и направлении вьетнамского народа, чтобы он следовал по широкому пути социализма, соответствующему национальным условиям Вьетнама.
Председатель КНР выразил уверенность, что под твердым руководством ЦК КПВ вьетнамский народ сможет превратить горе в силу и непрерывно добиваться новых, еще больших успехов в деле обновления, открытости и социалистического строительства.
Китайский лидер также выразил твердую убежденность в том, что Китай и Вьетнам продолжат совместную работу, чтобы добиться глубокого и реального прогресса в построении китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы