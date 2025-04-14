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Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Вьетнам с государственным визитом

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), Председатель КНР Си Цзиньпин посетит Вьетнам с государственным визитом 14-15 апреля
  Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Синьхуа/ВИА  
Визит проходит по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лама и Президента государства Лыонг Кыонга.

Высшего руководителя Китая будут сопровождать член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, член секретариата и начальник Канцелярии ЦК КПК Цай Ци, член Политбюро, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по международным делам, министр иностранных дел Ван И, министр общественной безопасности Ван Сяохун, глава Комиссии ЦК КПК по международным связям Лю Цзяньчао, министр национальной обороны Дун Цзюнь и другие официальные лица.

По словам посла Вьетнама в Китае Фам Тхань Биня, этот визит имеет большое значение и важность для отношений двух стран.

Это первый зарубежный визит Си Цзиньпина в 2025 году, четвертый визит во Вьетнам в качестве высшего руководителя Китая и второй в рамках его нынешнего срока. Он свидетельствует о том, что партия и государство Китая, а также лично лидер страны придают большое значение укреплению дружественного соседства и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Китаем.

Поездка проходит в поворотный момент для обеих Партий, обеих стран и для их отношений. Двусторонние отношения сохраняют сильную и позитивную динамику, и в сотрудничестве во всех областях отмечается множество важных моментов. В этом году обе страны активно проводят мероприятия по празднованию 75–й годовщины установления дипломатических отношений и Года гуманитарных обменов между Вьетнамом и Китаем.

Поэтому визит дает возможность высшим руководителям двух Партий и двух стран продолжить углубленные стратегические обсуждения, оценить двусторонние отношения, в частности, результаты, достигнутые в реализации соглашений высокого уровня, и определить основные направления и ключевые меры по развитию двусторонних отношений более стабильным, содержательным и эффективным образом в предстоящее время.

В рамках поездки высший китайский руководитель проведет переговоры и встречи с Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, Президентом государства Лыонг Кыонгом, Премьер-министром Фам Минь Тьинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.


ВИА/ИЖВ

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