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Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин начинает государственный визит во Вьетнам
Член Политбюро, Премьер-министр Фам Минь Тьинь встретил Генерального секретаря партии, Председателя КНР Си Цзиньпина и китайскую делегацию высокого уровня в международном аэропорту Нойбай.
Это третий визит Си Цзиньпина во Вьетнам в качестве Генерального секретаря, Председателя КНР. Это взаимный визит, последовавший за визитом Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в Китай в прошлом году.
Визит имеет важное значение для отношений между двумя партиями и государствами, подтверждая, что обе страны придают большое значение и высший приоритет укреплению вьетнамско-китайских отношений, чтобы они развивались прочно, стабильно и устойчиво на благо обеих стран. Это происходит в контексте того, что вьетнамско-китайское всеобъемлющее стратегическое партнерство развивается позитивно во всех областях.