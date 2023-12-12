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Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин начинает государственный визит во Вьетнам
По сообщению Комитета ЦК КПВ по внешним связям, визит проходит по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета (ЦК) Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга и его супруги, а также Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга и его супруги.
Это третий визит Генерального секретаря, Президента Китая во Вьетнам с момента окончания 18-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в ноябре 2012 года в качестве Генерального секретаря партии. Это ответный визит после прошлогоднего визита генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в Китай, и он знаменует собой третий взаимный визит лидеров двух партий с 2015 года.
В интервью вьетнамскому информационному агентству в преддверии визита посол Вьетнама в Китае Фам Шао Май заявил, что визит будет способствовать углублению и повышению уровня всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем.
По словам посла Фам Шао Мая, визит 12-13 декабря проходит в знаменательное время, поскольку две страны празднуют 15-ю годовщину своего всеобъемлющего стратегического партнерства.
Это станет продолжением мероприятий по обмену на высоком уровне между двумя партиями и двумя странами после исторического визита в Китай Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга с 30 октября по 1 ноября 2022 года.
По его словам, этот визит демонстрирует важность, которую партия и государство Китая, а также генеральный секретарь и председатель КНР Си Цзиньпин придают вьетнамско-китайским отношениям.
В ходе визита высокопоставленные руководители двух партий и стран проведут дискуссии по основным, всеобъемлющим направлениям углубления и развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем; поспособствуют обменам между высшими руководителями двух партий и стран для дальнейшего укрепления политического доверия; активно укреплят сферы сотрудничества, способствуя выведению двусторонних отношений на более содержательный и эффективный этап развития.
По словам посла Китая во Вьетнаме Сюн Бо, этот визит предоставляет лидерам обеих стран очень важную возможность поддерживать и расширять стратегические обмены в новой ситуации, опираясь на прочный фундамент всеобъемлющего стратегического партнерства на основе сотрудничества за последние 15 лет. Его цель - определить новое положение двусторонних отношений в новую эпоху, задать новое направление для дальнейшего развития и открыть новые перспективы для сотрудничества в различных областях. Это придаст новый импульс устойчивому развитию китайско-вьетнамских отношений. Подводя итог, это можно охарактеризовать как новое позиционирование, новое направление и новый импульс.