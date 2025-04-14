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Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин начинает визит во Вьетнам
Си Цзиньпина сопровождают Цай Ци, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, секретарь Секретариата ЦК КПК, начальника Канцелярии ЦК КПК; Ван И, член Политбюро, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по международным делам и министр иностранных дел; Ван Сяохун, министр общественной безопасности; Лю Цзяньчао - глава Отдела международных связей ЦК КПК; Дон Цзюнь, министр национальной обороны; и другие официальные лица.
В аэропорту китайского лидера и его свиту встречали захватывающие выступления 200 артистов на барабанах, а также танцевальные номера 54 молодых девушек, одетых в традиционные костюмы 54 этнических групп Вьетнама.
В аэропорту китайского лидера и его окружение встретили захватывающие выступления 200 артистов, играющих на барабанах, а также танцевальные выступления 54 молодых девушек, одетых в традиционные костюмы 54 этнических групп по всему Вьетнаму.
Большое количество вьетнамцев, китайских граждан во Вьетнаме, чиновников и сотрудников посольства Китая во Вьетнаме держали флаги двух стран и транспаранты, выражающие традиционную двустороннюю дружбу, и тепло приветствовали китайскую делегацию.
Это четвертый государственный визит Си Цзиньпина во Вьетнам в качестве высшего руководителя Китая и второй в рамках его нынешнего срока. Он свидетельствует о том, что партия и государство Китая, а также лично лидер страны придают большое значение укреплению дружественного соседства и всестороннего сотрудничества между Вьетнамом и Китаем.
Визит проходит в то время, когда обе страны отмечают 75-ю годовщину установления дипломатических отношений (18 января 1950 года - 18 января 2025 года). Этот визит способствует продвижению и углублению рамок всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Китаем, Вьетнамско-китайского сообщества с общим будущим, имеющим стратегическое значение, и тем самым выводит двусторонние отношения на новую высоту.
С тех пор как в 2008 году две страны установили рамки Всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества, особенно после исторических взаимных визитов высших руководителей двух Партий и двух стран в последние годы, двусторонние отношения сделали сильные, всесторонние и значительные шаги в развитии во многих областях. Обе Партии и две страны всегда стремятся укреплять двусторонние связи, продолжать углублять и развивать Всеобъемлющее стратегическое партнерство и строить «Вьетнамско-китайское сообщество с общим будущим, имеющим стратегическое значение».
Две страны определили «шесть основных направлений», включая более высокий политический уровень доверия; более практическое сотрудничество в области обороны и безопасности; более глубокое практическое сотрудничество; более прочную социальную основу; более тесную многостороннюю координацию; и лучший контроль и урегулирование разногласий. По оценке обеих сторон, двусторонние отношения сейчас находятся на самом глубоком, всеобъемлющем и содержательном уровне за всю историю.
Состоявшийся менее чем через год после государственного визита в Китай Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама, нынешний государственный визит во Вьетнам Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя Си Цзиньпина является важным внешнеполитическим событием двух партий и двух стран, имеющим стратегическое значение и долгосрочное влияние на развитие вьетнамско-китайских отношений, поскольку обе страны вступают в новую эру развития. Визит имеет важное значение и символическое значение для двусторонних отношений, тем самым продолжая поддерживать позитивную тенденцию развития, активно распространяясь на все уровни, сектора и людей, создавая живую, эффективную и практическую атмосферу сотрудничества.
Ожидается, что в рамках визита Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР Си Цзиньпин проведет важные переговоры и встречи с Генеральным секретарем ЦК КПВ То Ламом, Президентом государства Лыонг Кыонгом, Премьер-министром Фам Минь Тьинем и Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном. Они проведут углубленные дискуссии по вопросам укрепления и углубления двусторонних отношений, включая продвижение традиции регулярных обменов на высоком уровне, дальнейшее укрепление политического доверия, содействие эффективной реализации общих пониманий высокого уровня и подписанных соглашений, расширение и повышение эффективности и качества областей сотрудничества в направлении «шести основных направлений», тем самым углубляя практическое сотрудничество и достигая многих практических результатов и новых достижений.