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Генеральный секретарь ЦК КПК, Председатель КНР завершил государственный визит во Вьетнам
Визит был совершен по приглашению Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга и его супруги, а также Президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга и его супруги.
Член Политбюро, Председатель Национального собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, член Политбюро, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внутренним делам Фан Динь Чак, секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг и другие официальные лица Вьетнама проводили китайскую делегацию в международном аэропорту Нойбай.
В аэропорту также присутствовали посол Сюн Бо и сотрудники китайского посольства в Ханое.
Во время пребывания во Вьетнаме Генеральный секретарь партии, Председатель КНР Си Цзиньпин и сопровождающие его лица возложили венок и почтили память Президента Хо Ши Мина в его мавзолее в Ханое.
Официальная церемония встречи высшего руководителя Китая и его супруги прошла в Президентском дворце с высочайшим уровнем протокола для главы государства.
Генеральный секретарь партии, Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Генеральным секретарем партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и Президентом Во Ван Тхыонгом, а также встретился с премьер-министром Фам Минь Тьинем и Председателем НС Выонг Динь Хюэ.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг и Генеральный секретарь партии, Председатель Си Цзиньпин оглянулись на развитие отношений между двумя партиями и двумя странами и разделили мнение о том, что традиционная дружба, включающая товарищество и братство, была создана и культивировалась Президентом Хо Ши Мином, председателем Мао Цзэдуном и лидерами старшего поколения, является общим ценным достоянием для двух народов, и его следует постоянно наследовать и продвигать.
Они отметили, что за 15 лет, прошедших с момента установления в 2008 году всеобъемлющего стратегического партнерства в области сотрудничества между двумя странами, под девизом "дружественное соседство, всестороннее сотрудничество, долгосрочная стабильность, стремление в будущее" и в духе "хорошие соседи, друзья, хорошие товарищи, хорошие партнеры", сотрудничество в различных областях достигло позитивного и всестороннего прогресса, а отношения между двумя партиями и странами постоянно расширяются и углубляются.
Стороны договорились строить вьетнамо-китайское сообщество, разделяющее будущее, имеющее стратегическое значение, прилагать усилия для счастья народов двух стран, мира и прогресса человечества в соответствии с Уставом ООН и международным правом, на основе взаимного уважения, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества, уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга и настойчиво добиваться урегулирования разногласий мирными средствами.
Обе стороны согласились, что государственный визит во Вьетнам Генерального секретаря партии, Председателя КНР Си Цзиньпина был успешным и стал важной вехой в истории отношений между двумя партиями и двумя странами, тем самым внеся важный вклад в развитие традиционной вьетнамско-китайской дружбы, повышение уровня вьетнамско-китайских отношений в новый период и содействие миру, стабильности и развитию в регионе и во всем мире.