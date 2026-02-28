НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Формировать всенародную оборонную позицию и "позицию народных сердец" на море всё более прочной
Генеральный секретарь То Лам, Секретарь Центральной военной комиссии присутствовал и выступил с руководящей речью на церемонии.
Вспоминая историю строительства, боевой деятельности и развития Военно-морских сил (ВМС), вице-адмирал Чан Тхань Нгием, Член Центрального комитета (ЦК КПВ), член Центральной военной комиссии, Командующий ВМС сообщил, что в соответствии с требованиями по управлению и защите морского и островного суверенитета Отечества, после полного освобождения Севера, 7 мая 1955 года было создано Управление береговой обороны — предшественник ВМС. За более чем 70 лет ВМС непрерывно развивались, крепли, совершили множество славных подвигов, некоторые из которых стали легендарными, подобно героическим свершениям нашей армии и народа в эпоху Хо Ши Мина.
В ходе войны сопротивления против США за спасение страны ВМС одержали первую победу в боях 2 и 5 августа 1964 года, изгнали эсминец "Мэддокс" из акватории Северного Вьетнама, сбили самолёты и захватили в плен американских лётчиков; совместно с армией и народом всей страны мужественно сражались и сорвали две эскалационные войны разрушений и морской блокады Севера со стороны американского империализма; обучили и применили подразделения морского спецназа для действий на направлении Кыавьет - Донгха; открыли Морской путь Хо Ши Мина для переброски подкреплений на южный театр военных действий; участвовали в Генеральном наступлении и восстании весной 1975 года, освободили Юг, воссоединили страну и освободили архипелаг Чыонгша (Спратли), острова Юго-Запада, внеся вклад в полную и великую победу нации.
После объединения страны ВМС продолжили успешно выполнять интернациональный долг в дружественных Лаосе и Камбодже. В деле защиты морского и островного суверенитета ВМС неизменно подтверждают абсолютную верность Партии, Отечеству и Народу; регулярно проводят исследования, точно прогнозируют обстановку, активно вносят предложения Центральной военной комиссии, Министерству национальной обороны, Партии и Государству, гибко и адекватно реагируют на возникающие ситуации, особенно сложные и чувствительные ситуации на море, не допуская пассивности и внезапности, надёжно защищая морской и островной суверенитет, морскую экономическую деятельность, поддерживая мирную и стабильную среду на море для развития страны.
В условиях новых задач по защите морского и островного суверенитета ВМС сосредоточились на строительстве по направлению "компактный, сильный", включая все компоненты: надводные корабли, подводные лодки, морскую авиацию, береговые артиллерийско-ракетные войска, морскую пехоту и морской спецназ. На вооружение поставлено множество современных образцов техники и вооружения. Особое внимание уделяется подготовке и образованию, сочетанию боевой учёбы с построением регулярности, управлением и дисциплиной, что способствует повышению совокупного качества и боевой мощи ВМС.
Международная интеграция и оборонная дипломатия ВМС реализуются активно, синхронно, гибко и эффективно, углубляются как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях, приоритет отдаётся сотрудничеству с армиями и ВМС соседних стран, крупных держав, стратегических партнёров и традиционных друзей; последовательно укрепляется доверие, повышается авторитет и позиция Вьетнамской народной армии на международной арене, формируется мирная и стабильная морская зона, что способствует защите Отечества с ранних рубежей и на дальних подступах.
Выступая на церемонии, от имени руководства Партии, Государства, Центральной военной комиссии Генеральный секретарь То Лам направил наилучшие пожелания всему личному составу, военнослужащим-профессионалам, рабочим и сотрудникам оборонной сферы ВМС; поздравил с особыми выдающимися достижениями, достигнутыми Вьетнамской народной армией за последнее время.
Генеральный секретарь подчеркнул, что за более чем 70 лет под абсолютным, прямым и всесторонним руководством Партии, вниманием и наставлениями Президента Хо Ши Мина, централизованным и единым управлением Государства, при постоянном и непосредственном руководстве Центральной военной комиссии и Министерства национальной обороны, при поддержке народа всей страны и международных друзей, ВМС Вьетнамской народной армии постоянно росли и крепли, неизменно успешно выполняли все поставленные задачи, добивались многих выдающихся и особо выдающихся результатов в боевой деятельности, подготовке, боевой готовности, производственной деятельности и выполнении международных задач.
Для успешного выполнения порученных задач Генеральный секретарь потребовал от ВМС глубоко усвоить и твёрдо придерживаться взглядов, линии и установок Партии, политики и законодательства Государства в сфере военного дела и обороны; в центре внимания — новые подходы к национальной обороне и защите Отечества согласно Резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ; активно изучать обстановку, своевременно вносить предложения Партии, Государству, Центральной военной комиссии, Министерству национальной обороны по решениям "правильным" и "точным", одновременно надёжно защищая морской и островной суверенитет Отечества и поддерживая мирную, стабильную обстановку на море для строительства и развития страны.
ВМС должны эффективно реализовать руководство по "двум незыблемостям" (неуклонное следование военной и оборонной линии Партии; неуклонное строительство политически крепкой армии); "двум ускорениям" (ускорение построения революционной, регулярной, высокоподготовленной и современной Вьетнамской народной армии; ускорение международной интеграции и оборонной дипломатии); "двум предупреждениям" (предотвращение рисков войны и конфликтов; предотвращение любых проявлений деградации политической идеологии, морали, образа жизни, "самоэволюции", "самотрансформации" в партийной организации армии и во всех вооружённых силах); "пяти устойчивостям" (политическая устойчивость, дисциплинарная устойчивость, технологическая устойчивость, устойчивость военного искусства, устойчивость уровня жизни военнослужащих). ВМС строят органы и подразделения всесторонне крепкими, "образцовыми и типовыми", уделяя особое внимание повышению качества политического воспитания и идейного руководства; формированию у личного состава твёрдой политической позиции, ясного понимания задач, партнёров и объектов, замыслов и методов враждебных сил; укреплению духа единства, самостоятельности, уверенности, самодостаточности, национальной гордости, преодолению всех трудностей и вызовов, стремлению к успешному выполнению порученных задач.
Генеральный секретарь подчеркнул необходимость продолжать строительство ВМС как революционных, регулярных, высокоподготовленных и современных по направлению компактности и силы; уделять внимание обновлению и повышению качества подготовки и уровня боевой готовности; активно изучать недавние войны и конфликты в мире, развивать военно-морское искусство в соответствии с всенародной войной по защите Отечества в новых условиях. ВМС должны тесно сочетать задачи обороны, безопасности, внешних связей и экономики; активно изучать и предлагать решения по устойчивому развитию морской экономики в увязке с защитой национального суверенитета на море. ВМС должны быть ключевой силой, прочной опорой для рыбаков, выходящих в море и ведущих промысел, формировать всенародную оборонную позицию и "позицию народных сердец" на море всё более прочной; эффективно осуществлять международное сотрудничество по морским вопросам и оборонную дипломатию с армиями и ВМС других стран, способствуя надёжной защите суверенитета, суверенных прав, юрисдикции и национальных интересов, поддержанию мирной среды на море.
Генеральный секретарь предложил продолжать укрепление партийной организации ВМС в политическом, идейном, организационном, нравственном и кадровом аспектах; постоянно повышать руководящую способность и боевой потенциал партийных комитетов и организаций; развивать культурные ценности "Солдат Дядюшки Хо - Военно-морской боец", превращая их во внутренний ресурс и мощный стимул для строительства революционных, регулярных, высокоподготовленных и современных ВМС Вьетнамской народной армии. Формировать корпус кадров, обладающих необходимыми качествами и компетенциями, соответствующими требованиям новой обстановки. Заботиться о гарантиях, политике, материальной и духовной жизни, развитии военнослужащих и работников. Строго реализовывать ответственность личного примера кадров и партийцев; решительно бороться с коррупцией, расточительством, негативными проявлениями, признаками деградации политической идеологии, морали, образа жизни, "самоэволюции", "самотрансформации" внутри организации.
Генеральный секретарь отметил и высоко оценил глубокое и эффективное руководство Центральной военной комиссии, Министерства национальной обороны; внимание, координацию и создание благоприятных условий со стороны центральных и местных органов для дальнейшего всестороннего укрепления ВМС Вьетнамской народной армии в соответствии с требованиями новой обстановки.
На церемонии Генеральный секретарь То Лам, Секретарь Центральной военной комиссии вручил ВМС Министерства национальной обороны звание Героя Народных вооружённых сил (в третий раз).