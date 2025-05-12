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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Укрепление вьетнамско-белорусской дружбы становится все более прочной
Вьетнам неизменно придает большое значение традиционной дружбе с Беларусью и стремится к дальнейшему укреплению сотрудничества во всех областях на взаимное благо двух стран, а также во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.
То Лам заявил, что вьетнамский народ никогда не забудет сильную поддержку и искреннюю помощь, оказанную бывшим Советским Союзом и сегодняшней Беларусью Вьетнаму во время его борьбы за национальную независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в его текущих усилиях по строительству и защите страны.
Он подчеркнул, что Вьетнам высоко ценит роль народа в создании мирной и стабильной среды для развития. Он высоко оценил усилия и активный вклад народных организаций двух стран в развитие обменов между людьми и важных проектов, укрепляя тем самым дружбу, взаимопонимание и сотрудничество между вьетнамским и белорусским народами.
Приветствуя динамичную, творческую и практическую деятельность БООДКСЗ и ВФА в последнее время, вьетнамский лидер призвал их тесно сотрудничать с Союзом обществ дружбы Вьетнама и Обществом вьетнамско-беларусской дружбы, чтобы продолжать организовывать более глубокие мероприятия по обмену, вовлекающие людей из всех слоев общества, ученых, бизнесменов, и особенно молодежь, для углубления взаимопонимания и связей, тем самым укрепляя двустороннюю дружбу.
Он также призвал ассоциации развивать связи и служить мостом для университетов, профессиональных организаций и предприятий двух сторон для установления партнерских отношений в области образования - обучения, культуры и торговли - инвестиций.
Глава партии подчеркнул жизненно важную роль народных организаций в сохранении и передаче будущим поколениям наследия крепкой дружбы и прочного сотрудничества между народами Вьетнама и Беларуси, способствуя укреплению и дальнейшему развитию традиционной дружбы между двумя странами, подчеркнул он.
Ранее в тот же день генеральный секретарь То Лам и высокопоставленная вьетнамская делегация почтили память погибших у монумента Победы в белорусской столице Минске. Это место, где местные жители и иностранные гости чтят память тех, кто отдал свои жизни во время Великой Отечественной войны.