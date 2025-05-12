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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Укрепление вьетнамско-белорусской дружбы становится все более прочной

11 мая (по местному времени) в рамках двухдневного государственного визита в Минск, генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам встретился с представителями Белорусского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами (БООДКСЗ), Общества белорусско-вьетнамской дружбы (ВФА) и бывшими белорусскими экспертами, которые оказывали поддержку Вьетнаму.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и белорусские ветераны, внесшие выдающийся вклад в развитие Вьетнама. Фото: ВИA  
Вьетнамский лидер выразил свое удовлетворение встречей с белорусскими товарищами и друзьями, которые всегда остаются рядом с Вьетнамом, в том числе с экспертами, которые оказывали искреннюю поддержку и помощь Вьетнаму в трудные времена в прошлом. За прошедшие 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Беларусью в 1992 году, несмотря на многочисленные трудности, солидарность и дружба между народами двух стран остаются крепкими, теплыми и полными доверия, подчеркнул он, отметив, что это является ценным достоянием двух стран.

Вьетнам неизменно придает большое значение традиционной дружбе с Беларусью и стремится к дальнейшему укреплению сотрудничества во всех областях на взаимное благо двух стран, а также во имя мира, сотрудничества и развития в регионе и во всем мире.

То Лам заявил, что вьетнамский народ никогда не забудет сильную поддержку и искреннюю помощь, оказанную бывшим Советским Союзом и сегодняшней Беларусью Вьетнаму во время его борьбы за национальную независимость и воссоединение страны в прошлом, а также в его текущих усилиях по строительству и защите страны.

Он подчеркнул, что Вьетнам высоко ценит роль народа в создании мирной и стабильной среды для развития. Он высоко оценил усилия и активный вклад народных организаций двух стран в развитие обменов между людьми и важных проектов, укрепляя тем самым дружбу, взаимопонимание и сотрудничество между вьетнамским и белорусским народами.

Приветствуя динамичную, творческую и практическую деятельность БООДКСЗ и ВФА в последнее время, вьетнамский лидер призвал их тесно сотрудничать с Союзом обществ дружбы Вьетнама и Обществом вьетнамско-беларусской дружбы, чтобы продолжать организовывать более глубокие мероприятия по обмену, вовлекающие людей из всех слоев общества, ученых, бизнесменов, и особенно молодежь, для углубления взаимопонимания и связей, тем самым укрепляя двустороннюю дружбу.

Он также призвал ассоциации развивать связи и служить мостом для университетов, профессиональных организаций и предприятий двух сторон для установления партнерских отношений в области образования - обучения, культуры и торговли - инвестиций.

Глава партии подчеркнул жизненно важную роль народных организаций в сохранении и передаче будущим поколениям наследия крепкой дружбы и прочного сотрудничества между народами Вьетнама и Беларуси, способствуя укреплению и дальнейшему развитию традиционной дружбы между двумя странами, подчеркнул он.

Ранее в тот же день генеральный секретарь То Лам и высокопоставленная вьетнамская делегация почтили память погибших у монумента Победы в белорусской столице Минске. Это место, где местные жители и иностранные гости чтят память тех, кто отдал свои жизни во время Великой Отечественной войны.

ВИА/ИЖВ

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