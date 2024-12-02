НОВОСТИ
Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам требует больше институциональных прорывов для развития
Глава партии отметил, что институциональная реформа в целях развития - это не задача исключительно законодательных органов, а общая ответственность всей политической системы, а также каждого кадрового работника и члена партии, участвующего в разработке и реализации законов.
Он подчеркнул, что в настоящее время уже разработаны руководящие принципы и политика социально-экономического развития, призвав к немедленным действиям по развитию.
По словам лидера партии, чтобы достичь статуса страны с уровнем дохода выше среднего к 2030 году и высокого дохода к 2045 году, Вьетнам должен постоянно обеспечивать двузначный экономический рост в ближайшие годы. Центральный комитет партии, правительство и Национальное собрание уделяют особое внимание устранению узких мест и созданию основополагающих факторов, которые позволят стране «взлететь», особенно вопросам, связанным с транспортной и энергетической инфраструктурой, человеческими ресурсами, институциональными реформами и административными процедурами.
Он призвал местные власти, опираясь на общую политику партии и государства, активно продвигать инициативу и творческий подход к развитию, заявив, что каждое ведомство, подразделение и населенный пункт должны ставить конкретные цели, чтобы помочь в достижении общих целей страны.
Как никогда ранее, кадры и члены партии должны сохранять сильное чувство ответственности, подавать пример в выполнении своих обязанностей в духе превыше всего ставить общие интересы и смело использовать инновации, творчество и прорывы для национального развития. Помимо усилий партии, правительства и государства, необходимо также активное участие и поддержка народа, продолжил он.
Экономическое развитие должно быть тесно связано с решением социальных вопросов и охраной окружающей среды для дальнейшего повышения материального и духовного благосостояния народа, заявил генеральный секретарь, подчеркнув важность эффективного проведения политики социального обеспечения, искоренения бедности и ликвидации временных и ветхих домов.
Говоря о съездах партии на всех уровнях в преддверии всевьетнамского съезда партии 14-го созыва, он подчеркнул, что эти мероприятия - от низовых до общинных, районных и провинциальных уровней, а также центральных органов - должны служить широкой политической деятельностью всей партии для обсуждения видения, целей и задач по продвижению национального развития и процветания в новую эпоху.
Документы, которые будут представлены на всевьетнамском съезде партии 14-го созыва, были тщательно и научно подготовлены Центральным комитетом партии. Задача партийных комитетов всех уровней - оперативно организовать обсуждения среди чиновников и членов партии, чтобы они высказали свое мнение по этим документам, сказал он.
Центральный комитет партии продолжит собирать мнения партийных организаций, ученых, интеллектуалов и людей из всех слоев общества, чтобы уточнить и доработать документы, которые должны быть краткими, легко запоминающимися и легко реализуемыми, продолжил лидер.
Он обратился к партийным комитетам всех уровней с просьбой готовить кадры к новому сроку в соответствии с установленными руководящими принципами и обеспечить высококвалифицированный и способный контингент кадров, отвечающий новым требованиям развития. Он отметил, что кадровые вопросы являются обязанностью партии, поэтому партийные комитеты всех уровней должны строго придерживаться Устава партии, а также резолюций партии и законодательных положений о работе.
Что касается оптимизации аппарата политической системы, генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам попросил все органы власти и сектора, от центрального до низового уровня, проявить максимальную политическую решимость в реализации этой политики, подчеркнув, что это особенно важная задача и революция, которая касается не только размера или количества, но должна внести качественные изменения в деятельность политической системы.
Он сказал, что каждый уровень и сектор должны оценить и предложить подходящую модель для своих ведомств и подразделений, чтобы план по реорганизации аппарата политической системы был завершен и представлен Центральному комитету партии в первом квартале 2025 года.
Глава партии отметил, что оптимизация должна быть проведена срочно, но в то же время взвешенно, с соблюдением принципов и учетом мнений экспертов, ученых, а также международного опыта.
Упорядочение аппарата должно сопровождаться упорядочением фонда заработной платы и реструктуризацией персонала, который должен обладать достаточными качествами и способностями, соответствующими его обязанностям, сказал он, попросив каждое ведомство и подразделение должным образом проводить политику и правила в отношении чиновников, членов партии, государственных служащих, государственных служащих и рабочих, затронутых реорганизацией, чтобы обеспечить справедливость, публичность и объективность.