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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Танко-артиллерийский корпус должен быть действительно сильной ударной силой

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, секретарь Центральной военной комиссии, обратился к Танково-артиллерийскому корпусу Министерства национальной обороны с просьбой продолжать повышать качество и боевую мощь, чтобы создать элитное, стройное и сильное подразделение, которое действительно станет мощной ударной силой Вьетнамской народной армии.
  Генеральный секретарь партии То Лам, секретарь Центральной военной комиссии, пожимает руку военнослужащему танко-бронетанкового корпуса. Фото: ВИA  
На рабочем совещании с офицерами корпуса 22 апреля по случаю 50-й годовщины освобождения Юга и воссоединения страны (30 апреля 1975 - 2025 гг.) глава партии отметил важную роль, которую играет подразделение в реализации поставленных задач, и высоко оценил его усилия по достижению значительных успехов в последние годы.

Он призвал вооруженные силы оставаться непоколебимыми в достижении своих целей и задач в соответствии с современными тенденциями времени, чтобы надежно защищать страну.

Глава партии подчеркнул, что задача защиты страны в нынешних условиях ставит новые вызовы. Поэтому вооруженные силы должны быть построены таким образом, чтобы они стали упорядоченными, сильными, революционными, дисциплинированными, элитными и современными и обладали достаточной мощью, чтобы стать краеугольным камнем в усилиях по укреплению национальной обороны и защите страны.

Он потребовал от танко-артиллерийского корпуса тесно сотрудничать со всеми военными, поддерживать постоянную боевую готовность, по-настоящему воплощать революционные, дисциплинированные, элитные и современные качества, чтобы обеспечить отличное выполнение всех поставленных задач, как обычных, так и непредвиденных.

То Лам подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на повышении качества подготовки, общей численности и боеготовности; приоритет отдается систематической и углубленной современной подготовке с упором на практические занятия. Он также призвал усилить полевую подготовку, ночную подготовку и подготовку на новой местности в соответствии с миссиями, целями, районами и оперативными планами.

Он призвал изучать и применять информационные технологии и цифровые преобразования в обучении, боевых операциях и военном управлении, создавать базы данных для управления и руководства обучением и боевыми операциями, а также оптимизировать организационную структуру, чтобы сделать ее действительно бережливой, эффективной и сильной в соответствии с военной стратегией.

Необходимо уделять внимание созданию и укреплению всестороннего потенциала руководства и боевой эффективности партийных организаций в рамках партийной организации танко-артиллерийского корпуса, и в то же время эффективно внедрять изучение и следование мысли, морали и стилю президента Хо Ши Мина, подчеркнул он.

Ранее глава партии посетил и проинспектировал учебно-боевую работу 201-й танковой бригады в Ханое, осмотрел выставочный зал, где представлены традиционные экспонаты и фотографии, рассказывающие о выдающейся деятельности танко-бронетанкового корпуса, и посадил дерево на территории бригады.

ВИА/ИЖВ

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