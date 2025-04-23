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Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам: Танко-артиллерийский корпус должен быть действительно сильной ударной силой
Он призвал вооруженные силы оставаться непоколебимыми в достижении своих целей и задач в соответствии с современными тенденциями времени, чтобы надежно защищать страну.
Глава партии подчеркнул, что задача защиты страны в нынешних условиях ставит новые вызовы. Поэтому вооруженные силы должны быть построены таким образом, чтобы они стали упорядоченными, сильными, революционными, дисциплинированными, элитными и современными и обладали достаточной мощью, чтобы стать краеугольным камнем в усилиях по укреплению национальной обороны и защите страны.
Он потребовал от танко-артиллерийского корпуса тесно сотрудничать со всеми военными, поддерживать постоянную боевую готовность, по-настоящему воплощать революционные, дисциплинированные, элитные и современные качества, чтобы обеспечить отличное выполнение всех поставленных задач, как обычных, так и непредвиденных.
То Лам подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на повышении качества подготовки, общей численности и боеготовности; приоритет отдается систематической и углубленной современной подготовке с упором на практические занятия. Он также призвал усилить полевую подготовку, ночную подготовку и подготовку на новой местности в соответствии с миссиями, целями, районами и оперативными планами.
Он призвал изучать и применять информационные технологии и цифровые преобразования в обучении, боевых операциях и военном управлении, создавать базы данных для управления и руководства обучением и боевыми операциями, а также оптимизировать организационную структуру, чтобы сделать ее действительно бережливой, эффективной и сильной в соответствии с военной стратегией.
Необходимо уделять внимание созданию и укреплению всестороннего потенциала руководства и боевой эффективности партийных организаций в рамках партийной организации танко-артиллерийского корпуса, и в то же время эффективно внедрять изучение и следование мысли, морали и стилю президента Хо Ши Мина, подчеркнул он.
Ранее глава партии посетил и проинспектировал учебно-боевую работу 201-й танковой бригады в Ханое, осмотрел выставочный зал, где представлены традиционные экспонаты и фотографии, рассказывающие о выдающейся деятельности танко-бронетанкового корпуса, и посадил дерево на территории бригады.