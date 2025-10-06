Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам совершит государственный визит в КНДР

Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам совершит государственный визит в КНДР. Фото: ВИА

Согласно сообщению Министерства иностранных дел, по приглашению Генерального секретаря Трудовой партии Кореи, Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам совершит государственный визит в КНДР и примет участие в торжествах по случаю 80-летия со дня основания Трудовой партии Кореи с 9 по 11 октября 2025 года.