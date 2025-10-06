Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам совершит государственный визит в КНДР

Согласно сообщению Министерства иностранных дел, по приглашению Генерального секретаря Трудовой партии Кореи, Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам совершит государственный визит в КНДР и примет участие в торжествах по случаю 80-летия со дня основания Трудовой партии Кореи с 9 по 11 октября 2025 года.
  Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам совершит государственный визит в КНДР. Фото: ВИА   
Согласно сообщению Министерства иностранных дел, по приглашению Генерального секретаря Трудовой партии Кореи, Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама То Лам совершит государственный визит в КНДР и примет участие в торжествах по случаю 80-летия со дня основания Трудовой партии Кореи с 9 по 11 октября 2025 года.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top